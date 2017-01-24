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Источник Правда.Ру

В США делят премию за урегулирование конфликта в Закавказье

Мир

Если присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира остается спорным моментом, то Дональд Трамп может получить эту высокую награду вполне заслуженно, если урегулирует конфликт в Нагорном Карабахе, утверждает Роб Собхани в своей статье для The Washington Times.

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Фото: AP

По словам журналиста, Трампу остается лишь "снова выступить в качестве лидера свободного мира" и убедить Россию посодействовать урегулированию конфликта. Карабах, по мнению Роба Собхани, покажет, действительно ли российский президент Владимир Путин хочет быть партнером США. Ведь именно у российского лидера, как отмечает автор статьи, находятся ключи к урегулированию кризиса, поскольку Кремль имеет большое влияние на Ереван, считая его чуть ли не своим "авианосцем" в Каспийском море.

Журналист даже составил план перемирия. Первый пункт — выведение войск Армении с территории Азербайджана. В обмен на этот шаг Баку соглашается проложить свой газопровод в Европу через Армению. После этого необходимо достигнуть договоренности о высшей степени автономии для Нагорного Карабаха, при этом российские, французские и американские войска будут присутствовать там в качестве миротворцев — за счет Азербайджана. Напоследок, пишет Роб Собхани, необходимо создать Фонд реконструкции и восстановления отношений между Баку и Ереваном, который займётся развитием совместных проектов.

Добавим, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным вариантом решения конфликта в Нагорном Карабахе является "восстановление территориальной целостности Азербайджана". Выступая на открытии военного городка, Ильхам Алиев подчеркнул, что Карабах никогда не получит независимость от Баку.

На тему позиции США по Карабаху ранее высказался заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Он сказал, что резкие изменения в позиции США по карабахскому вопросу после избрания президентом этой страны Дональда Трампа вряд ли возможны.

Между тем политический обозреватель Джейсон Кац выразил в своей статье "Трамп и оккупация Нагорного Карабаха Арменией", размещенной в The American Thinker, мнение, что "президент США Дональд Трамп может оказать содействие Азербайджану в деоккупации Нагорного Карабаха".

"Избранный президент Трамп, ничем не обязанный армяно-американскому лобби, но известный тем, что положительно относится к Азербайджану, может выбрать в отношении нагорнокарабахского конфликта свойственный ему прагматический и ориентированный на национальные интересы подход и способствовать завершению конфликта. Азербайджан, расположенный в Евразии на Южном Кавказе, после получения независимости неизменно остается стратегическим партнером США и является именно таким светским, прагматичным и современным партнером, какой необходим Америке", — пишет Джейсон Кац.

Читайте в ближайшее время в рубрике "Мир" статью о том, кому выгодно вовлечь Трампа в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

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