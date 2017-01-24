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Источник Правда.Ру

Китай прикрывает тыл России - мнение

Мир

Китай разместил свои новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-41 в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Об этом рассказали журналисты Global Times. Сообщается, что предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами. Дальность полета может составлять до 14 тысяч километров.

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Фото: mil.ru

Что хочет этим показать и доказать КНР, Правда.Ру узнала у экспертов. Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин считает, что в команде Дональда Трампа ухватятся за эту новость.

— Против кого они направлены?

— В Хэйлунцзяне размещена одна бригада, и, судя по тем фото, которые появились в декабре, это район города Дацин. Это провинция, прилегающая к России, но до границ с Россией расстояние - несколько сот километров. На северо-востоке Китая и так размещены ракеты средней дальности, которые, в принципе, целый ряд целей на территории России могут поражать. Но межконтинентальные ракеты КНР предназначаются для поражения целей на территории США. "Дунсан-4" — это тяжелая твердотопливная межконтинентальная ракета нового поколения, способная доставлять сразу большое количество боевых блоков в любую точку на континентальной территории США.

— Что за этим последует?

— США сейчас вступают в начало нового цикла ядерной модернизации. Это связано с тем, что после завершения холодной войны Вашингтон практически ничего не делал для развития своих ядерных сил, ограничиваясь поддержанием и небольшой модернизацией имеющегося арсенала. Они не создавали, в отличие от России, новых типов межконтинентальных баллистических ракет, не строили новых типов атомных ракетных подводных лодок и т. д.

Сейчас запас прочности, заложенный в годы холодной войны, подошел к концу, и Америка стоит перед необходимостью быстрого выделения на эти цели сотен миллиардов долларов в течение нескольких лет. Трамп сделал это одной из тем своей избирательной кампании. Это пытались представить как показатель его неадекватности. На самом деле он просто несколько заострил и усилил то, что было официальной политикой уже при Обаме. Будет много возражений и демонстраций против американской модернизации. Но сторонники Трампа ухватятся за новости о китайской ядерной модернизации, чтобы показать, что США тоже нужно что-то делать.

В том, что размещение ракет — сигнал не России, а США, уверен и заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия, член Союза писателей России, секретарь Союза военных китаеведов России Андрей Девятов:

— Понятное дело, они (ракеты. - Ред.) направлены против американцев, до них 14 тысяч километров. Провинция Хэйлунцзян находится на границе с Россией. Китайцам нет смысла против нас размещать межконтинентальные ракеты.

Речь идет о том, что Китай с Россией - братья-близнецы. Вот Россия и прикроет тыл. Ракеты размещены там, где стратегический тыл. А стратегический тыл — это Россия. Китай не боится России, вот что это значит.

Со стороны США, думаю, пока никакой реакции не последует.

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