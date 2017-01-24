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Источник Правда.Ру

Белый дом предупреждает о грядущей войне с Китаем?

Мир

Международный статус спорных территорий в Южно-Китайском море  США будут отстаивать и при новой администрации, продолжая действовать в этом регионе согласно своим интересам. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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Фото: AP

«Если вопрос заключается в том, что эти воды на самом деле являются международными и не входят в состав Китая, мы намерены защитить международные территории от захвата одной страной», - цитирует Спайсера РИА Новости.. 

По его словам, Вашингтон намерен также защитить свои интересы в данном регионе.

Напомним, войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР «Женьминь жибао». Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания.

Китай объяснил, что такая реакция возникла после выступления вероятного госсекретаря С,ША Рекса Тиллерсона во время утверждения С.енатом - он заявил, что "в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море"

"Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий. Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение", - пишут китайские журналисты.

как сообщала Правда.Ру, отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему - cпорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. 

12 июля Международный суд в Гааге постановил, что Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море - это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Поэтому режим китайских территориальных вод и исключительной 200-мильной экономической зоны - это вопрос времени.

С точки зрения других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.

И можно было бы еще стерпеть мирное использование островов, как бы говорят американцы, так нет же, китайцы строят на островах Суби и Мисчиф военные объекты и аэродром, способный принимать военные самолеты, а это уже угроза безопасности в регионе.

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