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Источник Правда.Ру

Times: США заставили Британию молчать о ракетно-ядерном ЧП

Мир

Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance по просьбе властей США. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник, имя которого не приводится.

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Как сообщается в материале, администрация США, скорее всего, была обеспокоена тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией. Ракеты Trident производит компания Lockheed Martin, чьи предприятия расположены в штате Мэриленд, передает ТАСС.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что власти Великобритании провели испытания новой баллистической ракеты Trident II D5. Запуск был произведён с подлодки около американского штата Флорида в июне 2016 года. Испытания закончились провалом, однако правительство Дэвида Кэмерона скрыло данный факт от общественности.

По информации источника издания The Sunday Times, причиной могло стать то, что ракета отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья Соединённых Штатов.

Журналисты тогда предположили, что не предавать огласке инцидент было решением прежнего премьер-министра Дэвида Кэмерона перед принципиальным голосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.

23 января возмущенные фактом скрытия информации депутаты палаты общин вызвали для объяснений министра обороны Майкла Фэллона, который занимал данный пост и в кабинете Кэмерона. Однако последний не только не стал предоставлять им полную информацию о происшествии, но даже не подтвердил сам факт инцидента. Тестовые запуски ракеты Trident с подлодок с 2000 года производились лишь пять раз. Небольшое количество пусков объясняется высокой стоимостью ракет — каждая из них стоит 17 миллионов фунтов. Все они освещались в СМИ, информацию о них предоставляли Минобороны страны и корпорация Lockheed Martin — производитель ракет. В 2012 году на тестовый пуск были приглашены высокопоставленные политики и военные, а созданный после испытаний фильм был распространен через интернет.

Информацию о том, что правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, прокомментировал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, назвав случившееся "опасным инцидентом".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, британский парламент принял решение о модернизации ядерного щита и готов потратить по официальным данным несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, а по не официальным — несколько сотен. На вооружении у британской армии имеются четыре атомных подлодки, способных нести ракеты с термоядерными и ядерными боеголовками.

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