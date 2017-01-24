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Источник Правда.Ру

Президент ПАСЕ: Россия, возвращайся — без тебя никак

Мир

 

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Фото: Fotodom.ru/

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ. Об этом он заявил в общении с российскими и украинскими журналистами.

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе Ассамблеи и заявил, что Россия должна быть представлена в ПАСЕ с полноценными правами, передает "Европейская правда".

"Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это — решение, которое должна принимать ассамблея", — сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений. "Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", — пояснил Аграмунт.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила Россию права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. После этого Москва решила не направлять в Ассамблею документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.

В начале сентября глава Пар­ла­ментс­кой ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Педро Аграмунт заявил, что в ходе совместных встреч с главами ведущих политических групп в Москве хотел бы обсудить возобновление диалога с Россией.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в январе 2017 года делегация России предполагала вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но на особых условиях, главное из которых — восстановление всех прав нашей делегации. К слову, РФ полностью оплатила взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть, предназначенную за работу в ПАСЕ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России бессмысленно принимать участие в работе Ассамблеи до корректировки ее регламента ипризвал Аграмунда внести изменения в этот документ, чтобы защитить делегации от дискриминационных решений по лишению голоса.

До 16 января необходимо было подать заявку, но Москва делать этого не стала. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что в ассамблее множество сторонников жесткого подхода к России. Сенатор напомнил при этом, что Россия готова вернуться в ПАСЕ только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.

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