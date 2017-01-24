Global Times: Китай разместил новейшие МБР у российской границы

Фото: AP, из архива

Китай разместил свои новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-41 с разделяющейся головной частью индивидуального наведения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Снимки накануне появились в сети, сообщает газета Global Times.

Сообщается, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, отмечает газета. Дальность полета "Дунфэн-41" может составлять до 14 тысяч километров.

Правда, как пишет популярный блогер Руслан Карманов, живущий в Китае, доверия к источникам, сообщившим о ракетах у него нет.

"Some Hong Kong and Taiwan media" оказались одной газетой, развлекательной, с Тайваня, с яркой антикитайской направленностью (что и очевидно для тайваньских СМИ)", - отмечает он на своей странице в соцсети.

Материал с фотографиями блогер считает вбросом и добавляет, что Китай имеет право передвигать комплексы по своей территории, ни перед кем не отчитываясь.

"Ракеты DF-41 накрывают из Китая даже Норвегию. Перетаскивать их к российской границе для предполагаемой атаки на Россию нет не просто никакого смысла, а банально вредно. Тем более ставить такую ценную технику на такой "выступ" своей территории. Такие перемещения возможны только в случае 101%й уверенности в соседе. Она у Китая есть", - пишет Карманов.

Между тем некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа и его провокационными заявлениями в адрес КНР и тем, что США "не проявляли должного уважения" к китайским вооруженным силам.

Миллиардер говорил, что китайцы занимаются торговыми и валютными махинациями, занижая, в частности, курс юаня, чтобы наводнять Соединенные Штаты своими товарами и лишать справедливых доходов американских производителей. Президент грозился наложить 45-процентные пошлины на китайские товары. Еще большим шоком стало то, что Трамп ставит под сомнение священный для Пекина принцип "одного Китая".

Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, "армия которого становится сильнее".

А недавно войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР "Женьминь жибао". Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания. Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

По мнению экспертов, хоть США и называют Россию угрозой номер один, но опасаются на самом деле Китая. Поэтому Трамп будет и дальше сближаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, в частности, написала Neue Zürcher Zeitung. Автор статьи Ульрих Шпек пишет: Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Говоря об отношениях с Москвой, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнёрство и координацию". С Вашингтоном же Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнёрством для роста и реформ, с государствами БРИКС — во имя единства и сотрудничества.

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