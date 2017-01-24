Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Global Times: Китай разместил новейшие МБР у российской границы

Мир

 

358593.jpeg
Фото: AP, из архива

Китай разместил свои новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-41 с разделяющейся головной частью индивидуального наведения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Снимки накануне появились в сети, сообщает газета Global Times.

Сообщается, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, отмечает газета. Дальность полета "Дунфэн-41" может составлять до 14 тысяч километров.

Правда, как пишет популярный блогер Руслан Карманов, живущий в Китае, доверия к источникам, сообщившим о ракетах у него нет.

"Some Hong Kong and Taiwan media" оказались одной газетой, развлекательной, с Тайваня, с яркой антикитайской направленностью (что и очевидно для тайваньских СМИ)", - отмечает он на своей странице в соцсети. 

Материал с фотографиями блогер считает вбросом и добавляет, что Китай имеет право передвигать комплексы по своей территории, ни перед кем не отчитываясь. 

"Ракеты DF-41 накрывают из Китая даже Норвегию. Перетаскивать их к российской границе для предполагаемой атаки на Россию нет не просто никакого смысла, а банально вредно. Тем более ставить такую ценную технику на такой "выступ" своей территории. Такие перемещения возможны только в случае 101%й уверенности в соседе. Она у Китая есть", - пишет Карманов. 

Между тем некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа и его провокационными заявлениями в адрес КНР и тем, что США "не проявляли должного уважения" к китайским вооруженным силам.

Миллиардер говорил, что китайцы занимаются торговыми и валютными махинациями, занижая, в частности, курс юаня, чтобы наводнять Соединенные Штаты своими товарами и лишать справедливых доходов американских производителей. Президент грозился наложить 45-процентные пошлины на китайские товары. Еще большим шоком стало то, что Трамп ставит под сомнение священный для Пекина принцип "одного Китая".

Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, "армия которого становится сильнее".

А недавно войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР "Женьминь жибао". Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания. Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

По мнению экспертов, хоть США и называют Россию угрозой номер один, но опасаются на самом деле Китая. Поэтому Трамп будет и дальше сближаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, в частности, написала Neue Zürcher Zeitung. Автор статьи Ульрих Шпек пишет: Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Говоря об отношениях с Москвой, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнёрство и координацию". С Вашингтоном же Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнёрством для роста и реформ, с государствами БРИКС — во имя единства и сотрудничества.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Трамп хочет взять Китай через Россию"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Будущее медицины: Микромашины внутри нас
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Литература
Виктория Токарева: "Я никогда не хотела жить там, где не говорят по-русски"
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне вызовет протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и рассуждениями "фейкового" телеканала CNN. Упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем. Технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Кто сорвет инаугурацию Трампа
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Ольга Таболина Будущее медицины: Микромашины внутри нас Ольга Таболина Руслан Веснянко Украина: Маразм наперегонки Руслан Веснянко Лейла Мамедова Валютные качели: Сколько будет стоить рубль? Лейла Мамедова
Комментарии
Сергей Зиверт Иран становится большой проблемой
SerZH1972 . Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Тарас Шевченко(Одноклассники) "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
владимир буканов "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
Елизавета Бам Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
vkontakte_195442645 Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Arik Karapetian Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Алексей Алексей(Facebook) Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Стаc Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
GuglTell Кто сорвет инаугурацию Трампа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?