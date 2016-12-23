Трамп рассказал, что получил письмо от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера. Он отметил, что это "очень приятное письмо". Послание было получено 15 декабря.

Фото: AP

В письме российский лидер поздравил американского коллегу с Рождеством и Новым годом. Как рассказали в штабе Трампа, также Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень.

"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", — говорится в комментарии Трампа к письму.

Напомним, Правда.Ру уже сообщала о письме российского президента Трампу, отправленном после его победы на выборах в ноябре этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чем шла речь в письме Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу.

"Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах. И мы давали кратко содержание этого послания", — цитирует Пескова РИА Новости.

СМИ не устают делать прогнозы, когда и где может состояться встреча Путина и Трампа. Ранее говорилось, что Финляндия намерена организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил представитель МИД Финляндии Алекси Хярконен.

А накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране.

"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".

Сам президент России уже заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент. Однако, по его словам, более целесообразно сначала дать ему возможность сформировать администрацию и вступить в должность, передает РИА Новости.

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