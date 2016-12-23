Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера. Он отметил, что это "очень приятное письмо". Послание было получено 15 декабря.
В письме российский лидер поздравил американского коллегу с Рождеством и Новым годом. Как рассказали в штабе Трампа, также Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень.
"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", — говорится в комментарии Трампа к письму.
Напомним, Правда.Ру уже сообщала о письме российского президента Трампу, отправленном после его победы на выборах в ноябре этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чем шла речь в письме Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу.
"Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах. И мы давали кратко содержание этого послания", — цитирует Пескова РИА Новости.
СМИ не устают делать прогнозы, когда и где может состояться встреча Путина и Трампа. Ранее говорилось, что Финляндия намерена организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил представитель МИД Финляндии Алекси Хярконен.
А накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране.
"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".
Сам президент России уже заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент. Однако, по его словам, более целесообразно сначала дать ему возможность сформировать администрацию и вступить в должность, передает РИА Новости.
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