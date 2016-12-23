Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Таиланде студенты платят за учебу рисом

Мир

 В Таиланде руководство университета Рангсит решило ввести возможность оплатить учебы не деньгами, а рисом. Как передает ТАСС, на такую меру в учебном заведении пошли, чтобы дети из крестьянских семей имели возможность продолжить обучение. Дело в том, что многие семьи, промышлявшие выращиванием риса, оказались в сложном положение из-за падения цен на эту злаковую культуру.

357210.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Таиланд — ведущий международный экспортер риса, однако из-за перепроизводства дела у местных сельхозпроизводителей в последнее время идут плохо. По данным Минсельхоза королевства, цена на знаменитый местный "жасминовый" сорт упала до уровня февраля 2007 года, составив 8,3 тыс. батов за тонну ($230). Согласно статистике, нереализованные национальные запасы риса составили 8 млн тонн — почти четверть от прогнозируемых глобальных масштабов торговли этим злаком в 2016 году.

"Мы должны поддержать крестьян в трудный момент, поскольку именно на них держится наша страна", — подчеркнул Ворачат Чудчомчан — декан, курирующий студенческую программу, которая предполагает полное или частичное погашение счета за обучение путем рисового бартера. По его словам, этим предложением уже воспользовались 19 человек.

В России бедность населения — тоже серьезная проблема. Согласно данными мониторинга Росстат, 23% населения не могут оплатить ЖКУ, расходы на медуслуги снизились за годы кризиса на 15%. Доля населения, у которого денег недостаточно для покупки необходимой обуви, одежды или продуктов, составила 39%.

Российские власти думают, как помочь людям не погрязнуть в бедности. Например, этой осенью стало известно, что малоимущих россиян могут освободить от налога на доходы физических лиц. По ее словам, этот вопрос обсуждают в правительстве. Как пишет Интерфакс, Голодец отметила, что освобождение людей с низкими доходами от НДФЛ — один из важнейших шагов для преодоления бедности.

Позже пообещали свести к нули через два года все долги по зарплате.

— Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, для этого потребуется как минимум два года. Это очень старые долги, они имеют очень сложную финансовую природу", — рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

Кроме того, от нищенского существования спасут и пожилых людей. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, направленный на снижение предельных сумм, которые могут быть удержаны с пенсионеров-должников в рамках исполнительного производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас из пенсии могут удержать до половины суммы, а в некоторых случаях — до 70 процентов. Но авторы идеи считают, что это нарушает права пожилых людей на жизнь. Поэтому предельную сумму предлагают снизить, а также дифференцировать в зависимости от превышения или непревышения уровня прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в регионе, где они проживают.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Бедность — это навсегда?
Темы Таиланд
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Штык и перо
Человек
Двойник в постели и на кухне
Банки
Подводные камни национализации ПриватБанка
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Мир
"Окровавленная девочка" попалась на постановочных кадрах из Алеппо
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
Джанибек Абдурахманов Путин в ответ на вопрос о досрочных выборах: В какой стране?
Павел Еремеев(Facebook) Россия научит европейцев, как постоять за себя
Геннадий Виноградов Послов убивать нельзя. Исторический опыт
Виктор Ярославский(Facebook) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Виктор Ярославский(Facebook) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
RussianVasya Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
facebook_376978419360806 Враги народа
Добрый Человек))) "Платон" в 2017 году подорожает вдвое
владимир буканов Сможет ли Запад отнять у России все спортивные турниры
Владимир Буданов(Facebook) Убийство посла России. Взгляд из Турции
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?