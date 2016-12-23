В Таиланде студенты платят за учебу рисом

В Таиланде руководство университета Рангсит решило ввести возможность оплатить учебы не деньгами, а рисом. Как передает ТАСС, на такую меру в учебном заведении пошли, чтобы дети из крестьянских семей имели возможность продолжить обучение. Дело в том, что многие семьи, промышлявшие выращиванием риса, оказались в сложном положение из-за падения цен на эту злаковую культуру.

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Таиланд — ведущий международный экспортер риса, однако из-за перепроизводства дела у местных сельхозпроизводителей в последнее время идут плохо. По данным Минсельхоза королевства, цена на знаменитый местный "жасминовый" сорт упала до уровня февраля 2007 года, составив 8,3 тыс. батов за тонну ($230). Согласно статистике, нереализованные национальные запасы риса составили 8 млн тонн — почти четверть от прогнозируемых глобальных масштабов торговли этим злаком в 2016 году.

"Мы должны поддержать крестьян в трудный момент, поскольку именно на них держится наша страна", — подчеркнул Ворачат Чудчомчан — декан, курирующий студенческую программу, которая предполагает полное или частичное погашение счета за обучение путем рисового бартера. По его словам, этим предложением уже воспользовались 19 человек.

В России бедность населения — тоже серьезная проблема. Согласно данными мониторинга Росстат, 23% населения не могут оплатить ЖКУ, расходы на медуслуги снизились за годы кризиса на 15%. Доля населения, у которого денег недостаточно для покупки необходимой обуви, одежды или продуктов, составила 39%.

Российские власти думают, как помочь людям не погрязнуть в бедности. Например, этой осенью стало известно, что малоимущих россиян могут освободить от налога на доходы физических лиц. По ее словам, этот вопрос обсуждают в правительстве. Как пишет Интерфакс, Голодец отметила, что освобождение людей с низкими доходами от НДФЛ — один из важнейших шагов для преодоления бедности.

Позже пообещали свести к нули через два года все долги по зарплате.

— Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, для этого потребуется как минимум два года. Это очень старые долги, они имеют очень сложную финансовую природу", — рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

Кроме того, от нищенского существования спасут и пожилых людей. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, направленный на снижение предельных сумм, которые могут быть удержаны с пенсионеров-должников в рамках исполнительного производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас из пенсии могут удержать до половины суммы, а в некоторых случаях — до 70 процентов. Но авторы идеи считают, что это нарушает права пожилых людей на жизнь. Поэтому предельную сумму предлагают снизить, а также дифференцировать в зависимости от превышения или непревышения уровня прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в регионе, где они проживают.

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