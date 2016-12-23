Американские политики просят посадить Клинтон пожизненно

Петицию с требованием продолжить уголовное расследование против Хиллари Клинтон намерены подать избранному президенту Дональду Трампу несколько влиятельных республиканцев.

По их мнению, "политики, нарушившие закон, должные понести наказание". Одним из авторов документа является советник Трампа, консервативный политик Роджер Стоун.

Копия этого документа до конца года будет направлена в ФБР и Генеральному прокурору, пишут "Известия". Решение о возобновлении уголовного дела против Клинтон зависит исключительно от воли Трампа, за которого отдала свои голоса коллегия выборщиков США.

"Мы с уважением призываем избранного президента Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сэшнса собрать все необходимые доказательства и представить их на рассмотрение большого жюри для того, чтобы сделать выводы о правонарушениях Клинтон. Это привилегия администрации Трампа — начинать или нет уголовное расследование против Билла, Хиллари и Челси Клинтон. Но все должны понимать, что ни один человек в США не может быть выше закона", — сказано в петиции.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал в случае победы назначить специального прокурора для расследования возможных преступлений Хиллари Клинтон. Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник сообщали, что ФБР может продолжить расследование незаконного получения иностранных денег фондом Клинтонов. Трамп назначил генпрокурором США консерватора Джеффа Сэшнса. По информации "Известий", он является сторонником полного расследования деятельности семьи Клинтон.

Напомним, что против экс-госсекретаря Клинтон было открыто сразу два уголовных расследования. Первое — за использование частного почтового адреса для служебной переписки. Второе — о незаконной деятельности фонда Клинтонов, который обвиняют в получении иностранных денег. Позже руководство фонда признало, что получило $1 млн от Катара.

Первое дело ФБР закрыло, а вот второе — взято под особый контроль. Дональд Трамп в интервью The New York Times не стал уточнять, будет ли он требовать возобновить уголовное расследование. Политик лишь отметил, что не собирается "вредить семье Клинтон".

По мнению американского политолога Стефена Эберта, расследование против Клинтон может продолжиться.

К слову, возобновление расследования против кандидата в президенты Хиллари Клинтон "без видимой причины", а затем спонтанное закрытие этого дела главой ФБР Джеймсом Коми, притом без консультаций со специалистами очень встревожили сотрудников и правоохранительных органов, и прокуратуры. Более того, за необдуманный шаг — "вмешательство в выборы" ему угрожали лишением должности.

Решение начать новое расследование дела Клинтон, принятое Коми всего за несколько дней до дня голосования, спровоцировало раскол в американских политических кругах. С критикой на главу спецслужбы обрушились демократы. Ряд прежних руководителей Министерства юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры и курирует деятельность ФБР, осудил действия Коми. В свою очередь, республиканцы приветствовали шаг директора спецслужбы.

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