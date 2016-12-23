Полиция Австралии предотвратила новогодние теракты

Семь человек, которые планировали устроить теракты на рождественской неделе в центре Мельбурна, задержала австралийская полиция.

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Как информирует местное издание Business Insider Australia со ссылкой на правоохранителей, во втором по величине городе Австралии прошло несколько рейдов, в ходе которых были задержаны семь подозреваемых в попытке организации атак. Пять из них были арестованы.

При этом четверо из арестованных - граждане Австралии в возрасте от 20 до 25 лет, сообщила начальник полиции штата Виктория Грэм Эштон. Еще один уроженец Австралии приехал в страну из Египта.

В то же время, по версии издания Herald Sun, четверо задержанных уроженцев Австралии - молодые люди «с ливанскими корнями».

По данным полиции, молодые люди вдохновлялись деятельностью запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Целью потенциальных террористов могли стать объекты в центре города - железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.

Следователи отмечают, что теракты могли быть исполнены с использованием самодельных взрывных устройств, холодного и огнестрельного оружия.

Устроить атаки в США призвали своих сторонников боевики террористической группировки "Исламское государство". Более того, ими был составлен список потенциальных целей и тысяч адресов.

По данным СМИ, сообщение было опубликовано в группе в популярном мессенджере. В послании говорится, что группировка надеется на то, что найдутся "одинокие волки", которые смогут превратить "христианское рождество в кровавый фильм ужасов".

ФБР совместно с Министерством национальной безопасности и полицией Нью-Йорка предупредили граждан страны об угрозе терактов на площади Таймс-сквер в новогодние праздники.

Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по меньшей мере двенадцать человек погибли, 50 получили ранения в результате наезда грузовика с польскими номерами на толпу людей. ЧП случилось на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.