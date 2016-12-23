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Источник Правда.Ру

Тереза Мэй оскорбила королеву "мемом" о Brexit

Мир

Отказ премьер-министра Великобритании Терезы Мэй раскрыть подробности переговорной стратегии по выходу страны из ЕС очень разочаровал королеву Елизавету II.

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Фото: AP

Как пишет газета The Times, разговор состоялся в королевском замке в Шотландии в сентябре 2016 года.

Со ссылкой на близкий к монарху источник сообщается, что Мэй повторила свою любимую фразу "Brexit означает Brexit", а не провела частный брифинг о конкретных намерениях по ведению переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Официальный представитель Букингемского дворца отказался от комментариев по этому вопросу. "Согласно давно установившейся традиции мы никогда не раскрываем детали разговоров между королевой и ее премьер-министрами, - сказал он. - Мы не будем комментировать догадки анонимного источника на этот счет".

Кроме того,  в минувший вторник премьер-министр конфликтовала и с депутатами комитета по связи за отказ дать окончательные ответы на ряд вопросов.

Издание напоминает, что с прежним премьером, Дэвидом Кэмероном, у королевы не было таких проблем. Напротив, их отношения были очень доверительными и  Кэмерон "всегда делился с Елизаветой своими сокровенными мыслями".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, процесс "развода" Великобритании с Евросоюзом будет не только долгим, но и достаточно болезненным. Однако Европарламент уже предлагает британцам интересный выход из создавшегося положения. К примеру, гражданам Великобритании, которые хотят сохранить паспорт Евросоюза со всеми вытекающими из этого привилегиями, предлагается за это заплатить.

Идея установить для британцем обязанность ежегодных выплат за обладание паспортом ЕС принадлежит члену ЕП Ги Верхофстадту, который утверждает, что ЕС не хочет терять контакт с жителями Великобритании, не согласными с Brexit.

В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна должна быть готова к предстоящим "трудным временам" в связи с выходом страны из Европейского союза. "Я думаю, мы должны быть готовы к тому, что нам предстоят некоторые трудные времена", - отметила Мэй. Однако, по ее словам, Великобритания "извлечет выгоду" из Brexit.

И неожиданный поворот уже случился: экономика Великобритании поднялась на 2,3% в третьем квартале, вопреки всем прогнозам по падению британского ВВП, связанным с выходом страны из Еврозоны. По сравнению с предыдущим кварталом, ВВП Британии вырос на 0,5%. Это выше прогноза, данного агентством Bloomberg: опрошенные им экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

Правительство начало раскрывать свои планы по Brexit в последние несколько неделе. Переговоры с ЕС начнутся к марту 2017 года, и фактический выход произойдет через два года.

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Темы Тереза Мэй Елизавета II Великобритания премьер-министр
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