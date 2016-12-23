Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ИГ угрожает терактами на новогодние праздники

Мир

Устроить атаки в США призвали своих сторонников боевики террористической группировки "Исламское государство". Более того, ими был составлен  список потенциальных целей и тысяч адресов. сообщает портал Vocativ.

357192.jpeg
Фото: REX

По данным СМИ, сообщение было опубликовано в группе в популярном мессенджере. В послании говорится, что группировка надеется на то, что найдутся "одинокие волки", которые смогут превратить "христианское рождество в кровавый фильм ужасов". 

Отмечается, что в списке потенциальных целей значатся церкви и места массового скопления людей - рынки и кафе.

ФБР совместно с Министерством национальной безопасности и полицией Нью-Йорка предупредили граждан страны об угрозе терактов на площади Таймс-сквер в новогодние праздники. 

Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" - экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.

Это предупреждение особо зловеще выглядит на фоне недавнего утверждения Барака Обамы о том, что "сегодняшние террористы не являются экзистенциальной угрозой для США". При этом американский президент все-таки признал, что Вашингтон виновен в возникновении "Исламского государства" из-за ошибок, допущенные Штатами при проведении военной операции в Ираке в 2003. 

В Германии, как сообщает издание Bild, немецкоязычные последователи "Исламского государства" также призвали к продолжению атак на рождественские рынки, подобно тому, как это было совершено в Берлине. Соответствующая пропаганда уже давно ведется в одном из приватных каналов мессенджера Telegram.

В частности, немецкоязычный джихадист из ИГ* спустя всего несколько часов после теракта написал, что «подобный вид теракта практически нельзя остановить, а нужны для него всего лишь легковой или грузовой автомобиль, твердое намерение и толпа кафиров».

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по меньшей мере двенадцать человек погибли, 50 получили ранения в результате наезда грузовика с польскими номерами на толпу людей. ЧП случилось на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

*ИГ - "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы США теракты Исламское государство
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Человек
Двойник в постели и на кухне
Банки
Подводные камни национализации ПриватБанка
ФСБ
Россия научит европейцев, как постоять за себя
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король.

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король.

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Мир
"Окровавленная девочка" попалась на постановочных кадрах из Алеппо
Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Россия научит европейцев, как постоять за себя Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
RussianVasya Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
facebook_376978419360806 Враги народа
DukenukemPapa Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Добрый Человек))) "Платон" в 2017 году подорожает вдвое
владимир буканов Сможет ли Запад отнять у России все спортивные турниры
Владимир Буданов(Facebook) Убийство посла России. Взгляд из Турции
Серёга RU Сможет ли Запад отнять у России все спортивные турниры
Татьяна Кавтрева (Гемба) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Gribonosov50 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Roman P Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?