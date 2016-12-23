ИГ угрожает терактами на новогодние праздники

Устроить атаки в США призвали своих сторонников боевики террористической группировки "Исламское государство". Более того, ими был составлен список потенциальных целей и тысяч адресов. сообщает портал Vocativ.

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По данным СМИ, сообщение было опубликовано в группе в популярном мессенджере. В послании говорится, что группировка надеется на то, что найдутся "одинокие волки", которые смогут превратить "христианское рождество в кровавый фильм ужасов".

Отмечается, что в списке потенциальных целей значатся церкви и места массового скопления людей - рынки и кафе.

ФБР совместно с Министерством национальной безопасности и полицией Нью-Йорка предупредили граждан страны об угрозе терактов на площади Таймс-сквер в новогодние праздники.

Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" - экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.

Это предупреждение особо зловеще выглядит на фоне недавнего утверждения Барака Обамы о том, что "сегодняшние террористы не являются экзистенциальной угрозой для США". При этом американский президент все-таки признал, что Вашингтон виновен в возникновении "Исламского государства" из-за ошибок, допущенные Штатами при проведении военной операции в Ираке в 2003.

В Германии, как сообщает издание Bild, немецкоязычные последователи "Исламского государства" также призвали к продолжению атак на рождественские рынки, подобно тому, как это было совершено в Берлине. Соответствующая пропаганда уже давно ведется в одном из приватных каналов мессенджера Telegram.

В частности, немецкоязычный джихадист из ИГ* спустя всего несколько часов после теракта написал, что «подобный вид теракта практически нельзя остановить, а нужны для него всего лишь легковой или грузовой автомобиль, твердое намерение и толпа кафиров».

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по меньшей мере двенадцать человек погибли, 50 получили ранения в результате наезда грузовика с польскими номерами на толпу людей. ЧП случилось на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

*ИГ - "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.