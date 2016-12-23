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Заблудившиеся на авианосце французы чуть не уплыли в США

Мир

Дисциплинарному взысканию будут повергнуты трое французских полицейских за то, что они едва не уплыли в США, заблудившись на борту американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр".

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Фото: AP

Как сообщает портал Военно-морского института США (USNI), офицеры полиции проникли на борт корабля, примкнув к экскурсии для почетных гостей во время его захода в Марсель. Они были обнаружены после того, как авианосец вышел из порта.

Из-за незнания французского языка вахтенные у сходни "Дуайта Эйзенхауэра" не смогли понять, что полицейские не были частью делегации и не имели права находиться на борту авианосца. В итоге они остались на борту корабля, когда тот поднял якоря.

Американскому авианосцу пришлось на час задержать выход из порта. Не имея возможность вернуться к причалу, экипаж искал способ доставить полицейских на берег. В итоге они были доставлены обратно на территорию Франции с помощью небольшого катера.

Каролин Позмантье, ассистент по безопасности мэрии Марселя, отметила, что полицейские, нелегально проникшие на авианосец, понесут дисциплинарное взыскание.

Авианосная ударная группа во главе с «Дуайтом Эйзенхауэром» возвращается в США после семимесячной боевой службы в Средиземном море и Индийском океане с участием в операции против террористической группировки «Исламское государство»*. Авианосец и его эскорт должны вернуться в Норфолк до конца декабря.

Напомним, на Ближний Восток авианосец был направлен в июне текущего года. Авиационная группа «Эйзенхауэр» поддерживала воздушные удары по позициям «Исламского государства». Командование ударной группой «Эйзенхауэр» с декабря осуществляет контр-адмирал Джесси Уилсон.

Кстати, спущен на воду "Эйзенхауэр" был более 40 лет назад, в октябре 1975 года. А вот все новые разработки американских военных постоянно ломаются. Недавно представителям ВМС США пришлось отвечать на неприятные вопросы о том, почему стоимость программы по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship) выросла с 220 до 470 миллионов долларов за единицу. Кроме того, на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам представители ВМС назвали причины поломок, преследующих построенные по этой программе корабли. 

Конструктивные недостатки стали причиной поломок еще двух кораблей: USS Milwaukee, который сломался в 40 милях от побережья Вирджинии, и  Coronado, который вновь пострадал в конце августа при переходе с Гавайских островов в Сингапур.

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Темы Франция Марсель американский авианосец
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