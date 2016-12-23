Apple отказывается расшифровать iPhone убийцы посла

Правоохранительные органы Турции после убийства российского посла в Анкаре обратились к компанию Apple с просьбой помочь разблокировать смартфон преступника, найденный среди его личных вещей после его ликвидации.

Фото: AP

Об этом сообщает MacReports. По данным издания, телефон заблокирован четырехзначным пин-кодом, и первые попытки снять блокировку не увенчались успехом.

Как утверждает источник MacReports, Россия уже предложила свою помощь со взломом смартфона и планирует направить для этого в Турцию группу специалистов. Apple, в свою очередь, пока никак не отреагировала на запрос турецких властей, что, по мнению MacReports, может свидетельствовать о нежелании компании помогать.

Ранее турецкие полицейские проверили выписку телефонных звонков преступника и выяснили, что восемь его знакомых использовали программу ByLock, с помощью которой обычно обмениваются зашифрованными сообщениями члены организации мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. По данным агентства Anadolu, в настоящее время следствие выясняет, с какой целью преступник контактировал с этими людьми.

Ранее о связи убийцы посла с Гюленом заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, сам же оппозиционер отвергал обвинения в причастности к убийству Карлова.

Это далеко не первый отказ "яблочной" корпорации от сотрудничества с властями в делах о терроризме. После стрельбы в Сан-Бернардино американские власти требовали от Apple помочь со взломом iPhone одного из преступников.

Тогда корпорация мотивировала свой отказ тем фактом, что любая уязвимость, обнаруженная специалистами компании, неизбежно попадёт в чужие руки. В результате ФБР пришлось прибегнуть к помощи сторонних разработчиков.

Как сообщала Правда.Ру, 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", которая была организована в галерее современного искусства в столице Турции.

По словам очевидцев, посол РФ в Турции зачитывал речь на открытии выставки, когда в помещении началась стрельба. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.