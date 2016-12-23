Отказаться от закона "об иностранных агентах" призвал правительство России госдепартамент США. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби, опубликованном на сайте Госдепа.
По мнению Кирби, термин "иностранные агенты" намекает на то, что данные организации являются "предателями"
"Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать международные обязательства по защите прав человека", — говорится в сообщении.
Таким образом Госдеп отреагировал на внесение в список "иностранных агентов" 150 организаций 19 декабря.
Заявление Кирби становится еще более интересным, если вспомнить о хорошо всем известном американском законе FARA — "О регистрации агентов влияния", который принят был, а в 1938 году. Конечно, "знатоки" могут возразить: как же можно это сравнивать? Ведь этот закон принимался как противодействие пропаганде идей фашизма в США.
Да, в 1938 году это был именно так. Но потом прошел 1945, и, казалось бы, закон должен теперь стать неактуальным. Но почему же он и сейчас продолжает действовать на территории самой демократической страны мира? Потому, что основная цель этого закона - желание обезопасить себя от агентов влияния других стран.
Хотя удивительного тут ничего нет: двойные стандарты для американского правительства привычны. Потому что умы американских граждан засорять чужеродными идеями ни в коем случае нельзя без обязательной регистрации в Министерстве юстиции, без указания иностранного принципала, без прозрачной отчетности и без специального знака на всех материалах, которые исходят от этих "агентов влияния".
Когда же в иных странах организации, живущие на спонсорские влияния из тех же США желают назвать "иностранным агентом", тогда это уже господа из Вашингтона обязательно порицают.
Кстати, в Израиле в этом году был принят закон о "О прозрачности некоммерческих организаций". Согласно новой инициативе, утвержденной в кнессете, организации, получающие пожертвования от иностранных государств, будут обязаны сообщать об этом публично. С момента принятия закона
все некоммерческие и неправительственные организации, финансирование которых происходит из-за рубежа, обязаны указывать тех, кто оказывает им "спонсорскую помощь" во всех своих публикациях и отчетах: израильская общественность должна знать, кто эти организации "танцует".
Помимо того, что НПО придется отчитаться за каждый шенкель или доллар, полученный от спонсоров, представитель таких НПО, вошедшие в Кнессет, должны будут носить соответствующие идентификационные метки. Касается это, прежде всего, лоббистов. Неисполнение закона будет наказываться штрафом в $8 000.
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