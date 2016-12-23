Госдеп требует: Россия не должна мешать "иностранным агентам"

Отказаться от закона "об иностранных агентах" призвал правительство России госдепартамент США. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби, опубликованном на сайте Госдепа.

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По мнению Кирби, термин "иностранные агенты" намекает на то, что данные организации являются "предателями"

"Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать международные обязательства по защите прав человека", — говорится в сообщении.

Таким образом Госдеп отреагировал на внесение в список "иностранных агентов" 150 организаций 19 декабря.

Заявление Кирби становится еще более интересным, если вспомнить о хорошо всем известном американском законе FARA — "О регистрации агентов влияния", который принят был, а в 1938 году. Конечно, "знатоки" могут возразить: как же можно это сравнивать? Ведь этот закон принимался как противодействие пропаганде идей фашизма в США.

Да, в 1938 году это был именно так. Но потом прошел 1945, и, казалось бы, закон должен теперь стать неактуальным. Но почему же он и сейчас продолжает действовать на территории самой демократической страны мира? Потому, что основная цель этого закона - желание обезопасить себя от агентов влияния других стран.

Хотя удивительного тут ничего нет: двойные стандарты для американского правительства привычны. Потому что умы американских граждан засорять чужеродными идеями ни в коем случае нельзя без обязательной регистрации в Министерстве юстиции, без указания иностранного принципала, без прозрачной отчетности и без специального знака на всех материалах, которые исходят от этих "агентов влияния".

Когда же в иных странах организации, живущие на спонсорские влияния из тех же США желают назвать "иностранным агентом", тогда это уже господа из Вашингтона обязательно порицают.

Кстати, в Израиле в этом году был принят закон о "О прозрачности некоммерческих организаций". Согласно новой инициативе, утвержденной в кнессете, организации, получающие пожертвования от иностранных государств, будут обязаны сообщать об этом публично. С момента принятия закона

все некоммерческие и неправительственные организации, финансирование которых происходит из-за рубежа, обязаны указывать тех, кто оказывает им "спонсорскую помощь" во всех своих публикациях и отчетах: израильская общественность должна знать, кто эти организации "танцует".

Помимо того, что НПО придется отчитаться за каждый шенкель или доллар, полученный от спонсоров, представитель таких НПО, вошедшие в Кнессет, должны будут носить соответствующие идентификационные метки. Касается это, прежде всего, лоббистов. Неисполнение закона будет наказываться штрафом в $8 000.