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Источник Правда.Ру

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

Мир

В МИДе Польши заявили, что страна намерена блокировать передачу газопровода OPAL России. Как отметил глава ведомства, в этом случае газопровод "Ямал — Европа" потеряет своё значение. Руководство Польши подаст жалобу в Еврокомиссию и суд ЕС.

газопровод
Фото: Fotodom.ru/DP

Напомним, ранее стало известно что Еврокомиссия расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Свое недовольство уже выразили власти Украины, заявив, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Позже к стенаниям подключились и депутаты Рады. Подробнее читайте в материале: OPAL на Украине попал в опалу.

Раньше Украина и Польша уже пытались помешать проекту "Северный поток — 2". Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии, параллельно уже существующему "Северному потоку". Киев и Варшава выступили против, поскольку испугались остаться без сборов за транзит газа из России.

"Северный поток-2" могут профинансировать из заемных средств. Это 10 миллиардов евро. По словам экспертов, если России удастся запустить газ по новым трубам уже в 2019 году, это станет настоящей неожиданностью. Несмотря на положительную оценку других европейских государств, Польша и Украина не сдаются и выражают обеспокоенность, что с появлением нового газопровода влияние России в Европе "возрастет слишком сильно".

Однако, несмотря на их протесты, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода. В Германии уже заявили, что не будут препятствовать реализации проекта. В Газпроме на реакцию Украины ответили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать политически мотивированы.

Добавим, что на 25 ноября намечена встреча вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича. Планируется, что она пройдет в Москве. Запланирована и встреча Шефковича с министром энергетики РФ Александром Новаком. На повестке дня — "все горящие вопросы" энергосотрудничества.

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