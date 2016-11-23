Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минтранс: Египет выполнил рекомендации по безопасности

Мир

Египет выполнил все рекомендации российских специалистов по безопасности. Об этом заявили в Минтрансе. Наши эксперты готовы будут оперативно выехать в Египет для повторной проверки аэропортов после приглашения египетской стороны. Пока такого приглашения не было.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены после катастрофы с российским лайнером Airbus A321, летевшим из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Она произошла 31 октября прошлого года. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Уже 6 ноября Россия заявила о прекращении сообщения с Египтом. Следствие ведется до сих пор. Основной версией крушения самолета является взрыв на борту. Правда.Ру писала об этом

Как сообщалось ранее, в декабре Египет получит 35 установок биометрического контроля для монтажа в трех аэропортах. Они будут фиксировать передвижение персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. На монтаж потребуется две недели. Кстати, установить такие системы контроля посоветовала именно Россия.

Министр транспорта России Максим Соколов в конце сентября посещал Египет. Делегация Минтранса предложила установить в главных аэропортах системы биометрического доступа сотрудников в "чистую зону", что поможет контролировать их перемещение, а также время прихода и ухода со службы.

Египет рассчитывает закончить все мероприятия по усилению мер безопасности к концу этого года. Ведь страна буквально жила за счет туризма. А после катастрофы над Синаем от полетов над полуостровом отказались помимо России ОАЭ, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и ряд других стран.

Как сообщали российские туроператоры, на восстановление программ на курорты Египта им понадобится около двух недель. Кстати, как сообщалось ранее, путевки подорожать не должны. По некоторым данным, их продажа может начаться уже в начале будущего года.

Однако сколько нужно будет времени египетским отелям, чтобы прийти в себя после провального года, вопрос открытый. Как писали СМИ, необходимый после простоя ремонт оценили в 320 млн долларов.

Россия же отказалась восстанавливать туристические связи с этой страной, пока не будут выполнены все требования по безопасности. Добавим, что на модернизацию систем безопасности Египет потратил больше 40 млн долларов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Египет гарантирует безопасность для туристов из России
Темы Египет авиакатастрофы катастрофа над Синаем
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Какие сигналы посылает России Трамп
Изобретения
Каждой "Армате" — по собственному дрону
Бывший СССР
Баку за развитие и укрепление отношений с Москвой
Читательский топ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"

По словам экспертов, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.

Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Банки
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Украина
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Мир
Турция закупит у России С-400
Происшествия
СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности

По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.

СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Любовь Степушова (Люлько) Какие сигналы посылает России Трамп Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский Каждой "Армате" — по собственному дрону Вячеслав Шпаковский Александр Широкорад Три причины не отдавать Японии Курилы Александр Широкорад
Комментарии
Vladimir Ivanov(Google) США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Vitya Mishin США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Андрей Сафонов(Одноклассники) "Все видели - ребенка выгоняют на мороз. Никто не вступился"
Виктор Сафарян Спецстрой закроют и заменят стройбатом?
Виктор Сафарян Варвара Караулова на допросах оправдывала ИГИЛ
vkontakte_291074448 Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Andrey Volobuev Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
vkontakte_133830474 Подросток из Москвы заставил родителей на коленях извиняться за "сломанную жизнь"
Google_105500693393898642445 За что знаменитый нью-йоркский фотограф любит русские свадьбы
Анатолий Ефименко Киев намерен лишить ЛНР водоснабжения с 1 декабря
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?