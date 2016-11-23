Минтранс: Египет выполнил рекомендации по безопасности

Египет выполнил все рекомендации российских специалистов по безопасности. Об этом заявили в Минтрансе. Наши эксперты готовы будут оперативно выехать в Египет для повторной проверки аэропортов после приглашения египетской стороны. Пока такого приглашения не было.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены после катастрофы с российским лайнером Airbus A321, летевшим из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Она произошла 31 октября прошлого года. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Уже 6 ноября Россия заявила о прекращении сообщения с Египтом. Следствие ведется до сих пор. Основной версией крушения самолета является взрыв на борту. Правда.Ру писала об этом.

Как сообщалось ранее, в декабре Египет получит 35 установок биометрического контроля для монтажа в трех аэропортах. Они будут фиксировать передвижение персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. На монтаж потребуется две недели. Кстати, установить такие системы контроля посоветовала именно Россия.

Министр транспорта России Максим Соколов в конце сентября посещал Египет. Делегация Минтранса предложила установить в главных аэропортах системы биометрического доступа сотрудников в "чистую зону", что поможет контролировать их перемещение, а также время прихода и ухода со службы.

Египет рассчитывает закончить все мероприятия по усилению мер безопасности к концу этого года. Ведь страна буквально жила за счет туризма. А после катастрофы над Синаем от полетов над полуостровом отказались помимо России ОАЭ, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и ряд других стран.

Как сообщали российские туроператоры, на восстановление программ на курорты Египта им понадобится около двух недель. Кстати, как сообщалось ранее, путевки подорожать не должны. По некоторым данным, их продажа может начаться уже в начале будущего года.

Однако сколько нужно будет времени египетским отелям, чтобы прийти в себя после провального года, вопрос открытый. Как писали СМИ, необходимый после простоя ремонт оценили в 320 млн долларов.

Россия же отказалась восстанавливать туристические связи с этой страной, пока не будут выполнены все требования по безопасности. Добавим, что на модернизацию систем безопасности Египет потратил больше 40 млн долларов.

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