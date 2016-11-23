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Источник Правда.Ру

Ирландцы заподозрили Ходорковского в отмывании ста миллионов евро

Мир

Бывшего главу ЮКОСа, олигарха Михаила Ходорковского подозревают в отмывании денег. Его делом занимается Бюро по расследованию мошенничества полиции Ирландии (GBFI). Речь идет о сумме более ста миллионов евро.

Ирландцы заподозрили Ходорковского в отмывании ста миллионов евр

Как пишет RT, окружной суд Дублина просят "разморозить" деньги, которые "заморозили" еще пять лет назад — в 2011-м. Они хранятся на счетах местных банков в Ирландии, бенефициаром которых являлся Михаил Ходорковский. Деньги арестовали накануне их перевода в оффшоры.

В конце октября этого года стало известно, что Михаил Ходорковский вновь может попасть в поле зрения Интерпола. На этот раз — из-за обвинения в причастности к убийству мэра Нефтеюганска. Это произошло в 1998 году. ЮКОС тогда был градообразующим предприятием, и у главы города якобы возник конфликт с компанией из-за неуплаты налогов в местный бюджет. Мэр потребовал возбудить против компании уголовное дело.

Интерпол запросил в Москве все материалы по делу, получил их и рассматривал вопрос об объявлении Ходорковского в международный розыск. Читайте подробнее об этом в материале: Интерпол вновь рассмотрит вопрос о розыске Ходорковского.

Также осенью Михаил Ходорковский засветился в СМИ благодаря своему проекту "по поиску альтернативных кандидатов в президенты РФ". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал тогда, что Ходорковский "оторван от России".

Кстати, на сайте Белого дома США разметили петицию, авторы которой требуют расследовать законность финансирования структур, связанных с Михаилом Ходорковским. Ее удалили, но документ вскоре появился вновь. Петицию подписали несколько тысяч человек.

Ранее Правда. Ру писала, что президент Владимир Путин рассказал, куда потратили деньги от продажи ЮКОСа. Он затронул эту тему на итоговом "Форуме действий" Общероссийского народного фронта. Глава государства прокомментировал вопрос о ходе программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и заявил, что деньги в соответствующий фонд по переселению в объеме порядка 200 миллиардов были направлены после реализации активов компании ЮКОС. Кроме того, средства пошли на другие проекты. В частности, на возведение мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х годов. Тогда они не были достроены. Частично деньги от продажи ЮКОСа потратили также на создание компании "Роснано".

 

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Темы ЮКОС Михаил Ходорковский
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