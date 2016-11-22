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Источник Правда.Ру

Кандидат в президенты Франции: Россия наш союзник, а мы ее толкаем в Азию

Мир

Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон подтвердил свое стремление к восстановлению с РФ "искренних, партнерских отношений", несмотря на критику в свой адрес.

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"Исламский тоталитаризм, который можно сравнить с нацизмом, спровоцировал мировую войну. Он распространяется все шире, от Юго-Восточной Азии до Западной Африки. И чтобы одержать в этой войне, нужно приложить много усилий, и нужно множество союзников. Среди этих союзников - Россия", - сказал Фийон под аплодисменты публики на митинге в Лионе.

Он отметил, что постоянно слышит критику от сторонников его соперника на праймериз - экс-премьера Алена Жюппе - за свои призывы к сближению с РФ, и что французские власти, вместо того, чтобы сотрудничать с Москвой, наказывают ее санкциями.

"Я буду использовать все средства и любые страны, которые хотят победить "Исламское государство", - подчеркнул Фийон.

Экс-премьер подчеркнул, что чем дольше французы будут "тянуть время", чем дольше Россия будет действовать в Сирии в одиночку, тем дольше мигранты будут гибнуть в море в попытках добраться до европейских берегов, "исламский тоталитаризм" будет процветать, а христиане Ближнего Востока - страдать, сообщает РИА Новости.

"Россия - крупнейшая в мире страна, а мы продолжаем толкать ее в Азию, хотя она не представляет никакой угрозы", - также заявил Фийон.

После первого тура праймериз правых и центристов он лидирует в борьбе за возможность баллотироваться на президентских выборах от крупнейшей оппозиционной силы.

"Он также сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона", - прокомментировал по просьбе "Правды.Ру" победу политика в первом туре праймериз Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель.

"Что касается причин, почему Фийон, который 5 лет был премьером при Саркози, опередил своего бывшего президента и конкурента, то это умение сочетать праволиберальную линию в экономике с апеллированием к голлистам, национальным интересам, самоопределению наций и т. д. В отношении, например, России он занимал весьма конструктивные позиции и когда был, да и в принципиальном плане", - сказал "Правде.Ру" руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Давид Дегуй, французский журналист и писатель, раскритиковал в статье, опубликованной Le Figaro, "болтуна" Олланда, заявив, что президент Франции совершил ошибку, согласившись на публикацию довольно откровенной книги "Президент не должен так говорить"Жерара Давэ и Фабриса Ломм.

Журналист считает, что "Олланд - это болтун, который не хочет ничего слушать". Как пишет Дегуй, французский лидер попытался поделиться с публикой мыслями и поразмышлять, но "психоанализом следует заниматься со специалистом, который сохранит профессиональную тайну, а не с журналистами, которые не склонны хранить секреты". Президент за полгода до окончания срока совершил политическое самоубийство, считает Дегуй.

Темы Франция Франсуа Фийон
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