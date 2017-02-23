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Источник Правда.Ру

ЭКСПЕРТ: Япония не ожидала жесткой позиции России по Курилам

Мир

В Японии недовольны планами России разместить дивизию на Курилах. Правительство страны направило Москве протест — уже второй за последнее время, связанный с Курилами. Ранее властям Японии не понравилось, что Россия присвоила имена пяти островам.

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Напомним, что Япония претендует на южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Япония свою позицию объясняет тем, что острова были обещаны ей условиями мирного договора с Россией по итогу Второй мировой войны, который, к слову, так и не был подписан. РФ же заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

На опасения Японии уже ответили в Совфеде. Размещение российской дивизии на Курильских островах не несет в себе опасности. Москва, напротив, готова к сотрудничеству с Токио по военным вопросам, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Что значат для России японские протесты? Чего ждать от этой страны? На вопросы "Правды.Ру" ответил Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения ВШЭ, профессор, доктор исторических наук.

Чем может России грозить это протест? Или это просто некий жест для выражения собственного отношения?

Для Японии желание разместить дивизию на Куриллах — это абсолютная неожиданность, учитывая потепление российско-японских отношений. Казалось бы, российско-японские, непростые еще со времен войны, отношения наконец сдвигаются с мертвой точки. Намечались дальнейшие встречи между Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ, и в этом плане Япония чувствовала себя как минимум комфортно.

И надо учитывать, что буквально недавно Россия начала именовать острова южно-курильской гряды российскими названиями, что, конечно, было крайне неприятно. Я думаю, что главная проблема заключается в том, что Россия не дала заранее разъяснений того, что происходит. В этом плане Япония обиделась, почувствовав это агрессией против себя.

Но при всем этом мы должны понимать, что вообще размещение войск в районе Курил — это связано с обострившейся в целом обстановкой в Южной Азии. Я напомню, что в Южной Корее размещаются средства ПВО США, плюс к этому очень неожиданно ведет себя Северная Корея, то есть Россия, безусловно, должна быть готова и наращивать свою группировку в этом регионе.

Плюс Россия еще раз показывает, что вопрос передачи четырех Южно-Курильских островов практически закрыт. И мы будем готовы обсуждать только вопросы экономического сотрудничества. Ну и еще, на мой взгляд, у российского руководства возобладала более жёсткая линия по отношению к Японии, и каких-то мирных подвижек в этом плане не приходится ожидать.

Можно ожидать, что японцы также усилят военное присутствие в ответ?

Думаю, нет, и так военное присутствие Японии представлено довольно объемно. Плюс особенности организации японских вооруженных сил таковы, что они ограничены в этом регионе. К тому же Япония не собирается нападать на Россию и во многом находится под ядерным и в целом военным зонтиком США. Поэтому не думаю, что Япония предпримет какие-то свои ответные действия.

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