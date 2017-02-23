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Источник Правда.Ру

Комиссар ООН: российская гумпомощь важна для народа Украины

Мир

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил важность российской гумпомощи для украинского народа.

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"Россия осуществляет самостоятельную деятельность по оказанию гуманитарной помощи, и мы поддерживаем её продолжение, так как это очень важно для народа", — цитирует Гранди РИА "Новости".

Кроме того, он отметил важность России по урегулированию глобальных конфликтов.

"Россия, как мировая держава и постоянный член Совбез ООН, играет важную роль, в особенности по предотвращению и разрешению конфликтов", — сказал Гранди.

Напомним, на днях в Донбасс отправилась первая с начала 2017 года автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью. Она стала юбилейной — 60-й по счету.

"В ее составе 26 автомобилей, которые везут свыше 300 тонн гуманитарных грузов. Основная масса груза — это продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские продуктовые наборы, предназначенные для детей в возрасте до одного года", — отметили в МЧС.

Отличный от стран Запада подход России к урегулированию конфликтов уже отмечали эксперты. Обозреватель The Huffington Post Дэн Ковалик в своей статье отмечает, что на протяжении ХХ века Америка "была куда более жестокой и кровожадной", чем Россия. И сейчас именно Штаты следует считать угрозой миру.

"Дэн Ковалик указал на разницу работы США в Афганистане, Сирии, Ливии, то есть под лозунгами демократии и якобы наведения порядка США заходили в эти страны и… Эти страны деградировали, они вернулись в средневековье, они сейчас разрушены и контролируются степными радикальными бедуинами.

В Сирии же было аккуратное вмешательство Российской Федерации: потери невелики, затраты невелики, времени потрачено на эффективные удары намного меньше, чем у Штатов. В итоге государственность в Сирии восстановлена, города начинают оживать, туда возвращаются люди, Россия везет туда гуманитарную помощь. Вот она — разница между русским вмешательством, позитивным, и американским, приводящем к хаосу и разрухе", — рассказал "Правде.Ру" Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.

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