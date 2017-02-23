На Западе закатили истерику из-за совместных учений РФ и Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков назвал сообщения западных источников о передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений "Запад-2017" "истерией отдельных "экспертов".

источник Pravda. Ru

Напомним, учения пройдут осенью этого года на нескольких полигонах. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте прокомментировала предстоящие маневры, заявив, что идет якобы "демонстративная подготовка к войне с Западом".

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — сказал Равков в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Министр напомнил, что Россия и Белоруссия — стратегические союзники, а предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки. Сотрудничество РФ и Белоруссии он назвал "одним из локомотивов развития" связей двух стран.

Пришлось напомнить Западу и суть учений: они не направлены против кого-либо, а несут оборонительный характер.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов подчеркнул, что предстоящие учения — это ответ на провокации НАТО.

"Учения действительно готовятся, но они будут плановыми. Глядя на то, какие учения провела НАТО под названием "Анаконда" — фактически, беспрецедентные по количественному составу привлеченных военнослужащих, боевой техники - то есть маневры, которых не было с 1989 года… Поэтому те учения, которые планируются в рамках ОДКБ, будут как раз ответом на возможные провокации или подготовку вооруженных сил НАТО", — сказал Морозов.

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