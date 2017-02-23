Япония пытается опротестовать размещение дивизии РФ на Курилах

Правительство Японии направило протест Москве после информации о том, что Россия планирует усилить военное присутствие на Курилах. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Фото: AP

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 22-го и 23-го числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства", — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерениях разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах. Глава минобороны подчеркнул, что "ведется активная работа по защите Курил".

Кстати, в прошлом году стало известно, что российские "Бастионы" разместили на Курилах - на островах Итурупе и Кунашире. Они призваны контролировать российские территориальные воды и проливы, а также защищать морские базы. Эксперты уже заявили, что размещение на островах ракетных систем новейшего поколения — сигнал о том, что Россия полна решимости сохранить территории за собой.

Это уже второй протест Японии за последнее время. Недавний был связан с присвоением имен пяти островам. Его недавно подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Острова получили имена генералов и государственных деятелей России: генерал-лейтенанта Деревянко, генерал-лейтенанта Гнечко, государственного деятеля, дипломата Громыко, государственного деятеля губернатора Фархутдинова и капитана дальнего плавания Щетининой. "Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — заявили в Японии.

Добавим, что Япония претендует на южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Япония свою позицию объясняет тем, что острова были обещаны ей условиями мирного договора с Россией по итогу Второй мировой войны, который, к слову, так и не был подписан. РФ же заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

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