Компенсацию в размере 156 тысяч долларов за моральную травму, нанесенную ему коллегами, получил уборщик одной из школ штата Квинсленд (Австралия). Работники школы подшутили над мужчиной, инсценировав сцену оргии в учительской. Увиденное настолько шокировало австралийца, что он уволился, сообщает News.Com.Au.
Инцидент произошел еще в 2014 году, однако суд вынес решение по этому делу только сейчас. По словам Шейна Грина, ему пришлось убирать бутылки из-под пива и шампанского, разбросанные по учительской использованные презервативы, женское нижнее белье и другие следы "сексуальных утех" коллег.
По словам потерпевшего уборщика, увиденная сцена ужаснула его еще и потому, что дети австралийца учатся в той же школе. По словам мужчины, ему долгое время не говорили, что это шутка.
"Моего клиента держали в неведении о том, что никакой оргии в учебном заведении на самом деле не было. Он был напуган и не знал, к кому обратиться", - рассказал адвокат Грина.
Кроме того, уборщик заявил, что двое коллег регулярно домогались его в период с июня по сентябрь 2014 года. В результате, мужчина был вынужден уволиться. Суд велел руководству школы выплатить Грину 156 тысяч долларов.
Какие мотивы были у шутников, и удалось ли их задержать, не сообщается.
Шутки, конечно, бывают разные, и нередко за них приходится вполне серьезно расплачиваться. Но можно ли назвать шуткой то, что произошло в сентябре прошедшего года на историческом факультете Кемеровского госуниверситета, где студентов первого курса старшекурсники силой заставили раздеться догола на церемонии посвящения. На фото в социальных сетях, видно, как молодые люди прикрывают наготу обеими руками, а девушки стоят в одном белье. Инцидент произошел на турбазе в Подъяково, где традиционно проводятся посвящения КемГУ.
Один из первокурсников истфака написал: "Раздеваться или нет было делом добровольным. Было весело. Разделся - стал студентом".
Однако по данным издания VSE42. Ru, первокурсников насильно заставляли раздеться."Мы отказались, тогда старшекурсники стали на нас давить...Когда у них не получилось, они начали угрожать нам физической расправой. Старшекурсники угрожали ночью измазать нас фекалиями, а затем выложить фото в сеть. Нам пришлось раздеться", - рассказала изданию одна их первокурсниц.
Сообщается, что из-за "голого" посвящения уволили декана вуза и двоих заместителей. В университете была проведена служебная проверка. Информацию о том, что первокурсники, которые приняли участие в столь необычном мероприятии, будут отчислены, в пресс-службе КемГУ опровергли.
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