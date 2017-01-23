Историк: Американцы устали ненавидеть Россию

Согласно данным опроса влиятельной социологической службы ABC News, которая ранее никогда не была замечена в позитивном отношении к Москве, консервативные и религиозные американцы, а также жители сельских районов США стали лучше относиться к России.

Фото: AP

В исследовании приняли участие 1005 граждан США. Издание разделило выборку респондентов на следующие группы: "республиканцы", "демократы", "либеральные демократы", "консервативные республиканцы", "сторонники Дональда Трампа", "сторонники Хиллари Клинтон" и так далее.

Всем участникам исследования задавался вопрос: "Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?" В итоге 75% из опрошенных республиканцев положительно оценили подход нового президента США, и лишь 15% отметили, что он "чрезмерно дружественный". Демократы оказались настроены более негативно: 68% американцев-демократов сказали, что подход Дональда Трампа к России "чрезмерно дружественный".

О том, почему американцы стали иначе относится к России, Pravda. Ru рассказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Сергей Самуйлов.

— С чем связаны такие подвижки? Почему активные дискуссии о "российской угрозе" не смогли сформировать у большинства американцев "нужного" мнения?

— Я думаю это произошло из-за того, что либеральная элита потерпела поражение на президентских выборах. Дональд Трамп, хотя и богатый человек, миллиардер, не принадлежит к этой политической элите, он чужак для них.

И вся эта либеральная элита, что республиканцы, что демократы, была нацелена на, как они это называют, "продвижение демократии", либо военным путем, как это при Буше-младшем делали республиканцы, либо при помощи цветных революций, как это сделала администрация Барака Обамы в отношении Украины.

И какой итог всего этого? А итог получился такой: США влезли в войны и в Ираке, и в Афганистане. Эти войны идут бесконечно, и американский народ, рядовые избиратели, в том числе, и республиканцы, просто устали от всего этого.

В Афганистане, я напомню, США воюют 16-й год. Это самая длительная война в истории страны. Обама хотел вывести войска. Он еще во время избирательной кампании 2008 года обещал завершить эти войны. Более-менее закончить военные действия он смог только в Ираке.

Но каков итог? Вместо стабильной демократии появился зверский ИГ*. То есть, итог прямо противоположный. В Афганистане хрупкий проамериканский режим, вроде бы демократический, но они прекрасно понимают, что как только американцы уйдут, все рухнет. То есть, все эти 16 лет войны были напрасны.

И рядовые американцы — демократы, республиканцы — все это видят. Особенно это понимает белый средний класс, который сам зарабатывает деньги, сам обеспечивает свою жизнь, исправно платит налоги, которые потом администрация, федеральное правительство перераспределяет через федеральный бюджет в пользу различных национальных меньшинств, в пользу бедных и так далее. Это все надоело американскому среднему белому классу. И этот белый средний класс сейчас — основная опора на электоральном уровне республиканской партии, да и демократов тоже.

Поэтому, на низовом уровне, среди масс американцев, уже невольный протест возник против этой бесконечной пропаганды, что Россия — агрессор, Россия — такая-сякая и прочее. Дональд Трамп во время избирательной кампании очень чутко почувствовал все эти настроения. И здесь в нем уже не бизнесмен, а политик сказался. Он использовал эти настроения и победил.

*ИГ- "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России

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