"Женский батальон" Трампа: Кого не испугала "железная хватка" нового президента США

Нового президента США начали обвинять в "сексизме" еще задолго до избрания на этот пост. Но, несмотря на это, в его команде оказалось немало представительниц прекрасного пола. И среди них не только политики, но и успешные предприниматели.

Фото: AP

В администрацию Белого дома с приходом Дональда Трампа были приняты четыре женщины, а еще три представительницы женского пола назначены советниками главы государства.

Член Республиканской партии и губернатор штата Южная Каролина Нимрата Никки Рандхава Хейли будет представлять США в ООН. Она первая американка индийского происхождения, которая заняла эту должность

Как сообщается, Хейли расходится с Трампом по многим вопросам, в частности относительно политики на Украине и кампании России в Сирии, но новый представитель США при ООН надеется, что ей удастся склонить главу государства на свою сторону.

По мнению Трампа Хейли обладает «обширным опытом и станет настоящим лидером, представляющим нас (американцев. - ред.) на международной арене».

При Трампе возглавит министерство транспорта возглавит 63-летняя Элейн Лан Чао - первая женщина азиатского происхождения в американском кабинете министров. В администрации Джорджа Буша она восемь лет занимала должность министра труда.

Образовательное ведомство в администрации Трампа возглавит миллиардер, филантроп и активистка Бетси Девоc. В 1989 году она вместе со своим мужем основала компанию Windquest Group, которая занимается инвестициями в развитие технологий, производство и предприятия по выработке экологически чистой энергии.

The New York Times сообщало, что на слушании в сенате, в ходе которого законодатели знакомились с будущим министром, выяснилось, что Девос плохо разбирается в законодательстве США об образовании. Сенаторы задавали ей вопросы, затрагивающие функции департамента, который она собралась возглавить, но Девос путалась в ответах.

Одно из её высказываний даже стало интернет-мемом. Бетси Девос предложила учителям носить с собой пистолеты для защиты от медведей-гризли. Однако все это не мешает ярой стороннице Трампа уверять, что она сможет сделать американское образование «опять великим».

Администратором Управления по делам малого бизнеса назначена уроженка Северной Каролины Линда Мари Макмэн, которая почти 30 лет вместе со своим мужем занималась проведением мероприятий, связанных с профессиональным рестлингом. Как и у многих министров, выдвинутых на пост в администрации Трампа, у неё нет опыта работы в государственных структурах, однако ее собственная компания является примером успешного ведения бизнеса, считает Трамп.

Среди cоветников президента США также есть женщины. Они будут отвечать за консультации в сферах связей с общественностью, национальной безопасности и экономических инициатив. Среди них стоит отметить Кэтлин Макфарлэнд, которая стала заместителем советника по национальной безопасности.

Макфарлэнд более 40 лет работает в правительственных структурах. В 1970-е годы она была помощницей Генри Киссинджера в Совете национальной безопасности США, в 1980-е писала речи для министра обороны Каспара Уайнбергера, самой известной из которых стало выступление от 24 ноября 1984 года.

В этой речи были сформулированы фундаментальные положения военной политики администрации Рональда Рейгана. Они сводились к тому, чтобы начинать военные операции «только в случае угрозы жизненно важным интересам США и их союзников», имея «чёткие представления о том, кто является врагом».

Дина Пауэлл - одна из самых молодых советников Трампа, в 2017-м ей исполнится 44 года. Ранее она была советницей Иванки Трамп по вопросам расширения и защиты прав работающих женщин.

Сама Иванка Трамп в январе заявила, что отойдёт от дел в Trump Organization, а также передаст руководство своим дизайнерским брендом Эбигейл Клемм, которая вместе с советом директоров будет принимать основные решения. Дочь президента намерена ближайшее время посвятить обустройству в новом доме в Вашингтоне.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 20 января прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В это же время в Вашингтоне и ряде других городов страны начались массовые акции протеста.

По мнению представителей полиции, все акции носили скоординированный характер. Участники протестов били витрины и стекла в магазинах, был сожжен лимузин. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На следующий день протесты были продолжены. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах - Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд, чтобы принять участие в Women's March (женском марше).

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