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Активистка FEMEN заявила о развале движения

Мир

FEMEN уже не существует,  с 2015 года это все уже закончилось, заявила активистка скандально известного украинского женского движения Яна Жданова.

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Фото: AP

"Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", - сообщила она в интервью украинскому изданию "Апостроф". Однако, хотя изначального концепта движения уже нет, отдельные акции в разных странах все-таки проводятся.

"Сейчас FEMEN - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Каждый имитирует какую-то деятельность: в Испании, во Франции, даже на Украине осталось пару девочек под предводительством Анны Гуцол. , - считает активистка.

Распад движения начался с появления "самопровозглашённых лидеров", уверена Жданова, которую во Франции обвиняли  в эксгибиоционизме после того, как она  в музее Гревен в 2014 году провела топлесс-акцию "Кукла Пуду" во время которой при помощи осинового кола расправилась с восковым двойником Путина. Жданова выиграла последнюю апелляцию, но ее судебная эпопея еще не закончена: прокуратура не согласна с решением апелляционного суда и собирается обратиться в суд кассационный.

Напомним, движение  FEMEN стало известно благодаря своим эпатажным протестным акциям, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания общественности. К примеру, участница движения в 2014 году, на католическое Рождество, провела свою "акцию" в Ватикане. После традиционного поздравления Папы Римского Франциска в соборе Святого Петра на главной площади Ватикана за ограду прорвалась  полуобнаженная девушка, на груди которой было написано God is woman ("Бог - женщина").

Таким способом активистка попыталась выразить свой протест относительно позиции Католической церкви по отношению к абортам и гражданским бракам. Девушка показала миру свою "точку зрения", держа в руках статуэтку Иисуса Христа.

В мае 2015 года активистки Femen пытались помешать выступлению лидера "Национального фронта" Марин  Ле Пен в Париже.

В сентябре этого же года очередная демонстративная выходка для активисток Femen обернулась синяками и разбитыми лицами. Да и едва ли могло окончиться иначе, раз свою "акцию топлесс" феминистки решили провести перед имамами в пригороде Парижа.

В Понтуазе проходила мусульманская конференция, посвященная роли женщин в исламе. В то время, как два уважаемых имама степенно рассуждали о том, можно или нельзя правоверным бить своих жен, перед ними на сцене  возникли две полуобнаженные девушки, одна родом из Туниса, другая - из Алжира.

Активистки из Femen, тела которых украшали надписи "Никто не может меня поработить, никто не может меня купить, я сама себе пророк!", начали выкрикивать лозунги на арабском и французском языках.

Попадались FEMEN и на заказных платных акциях: на смену протестной идеологии пришли чисто меркантильные соображения.

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