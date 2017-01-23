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Источник Правда.Ру

"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста

Мир

Страшное происшествие случилось с  украинским журналистом Денисом Казанским в Хмельницкой области: зайдя в один из местных магазинов, он обнаружил в продаже масло с пугающим названием "Кремлевское".

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Фото: twitter.com/Дмитрий Казанский

"Российская пропаганда" вскричал журналист, сфотографировал продукт и поспешил выложить снимок в Twitter. И подпись сделал соответствующую: "Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка - стимул НЕ покупать".

Как выяснилось, масло с названием "Кремлевское", являющееся двойником аналогичного продукта из России, стали выпускать на молокозаводе в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Масло с таким названием, да еще с изображением украшенной звездой башни московского Кремля - да, "истинным патриотам" есть от чего зайтись в гневе, позванивания кастрюлькой на голове.

И ту неожиданно выяснилось, что такая "внутренняя оккупация", как успели событие окрестить некоторые украинские сетевые СМИ, имеет массу других примеров. Как написали по этому поводу пользователи соцсетей, в магазинах полно всякой продукции с российскими или же советскими названиями, так что одним продуктом больше, одним меньше - в принципе ничего не изменит.

Правда с таким мнением согласны далеко не все. Кое-кто считает,что одно дело название вида продукта, как некий бренд, а другое - пропагандистская обертка. "Московская колбаса" - это бренд. А вот о "Кремлевском" масле - никто не знает. Логика таких комментаторов до конца осталась не ясной: ведь масло "Кремлевское" - это тоже бренд.

Сообщили пользователи соцсетей и другие примеры "российской пропаганды" в Хмельницкой области. К примеру, не так давно в областном центре в супермаркете торговали игрушечной российской военной техникой.

Как рассказывала Правда.Ру, недавно известный бренд чуть не парализовал работу Верховной рады: нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин принес на заседанием водку под названием "Московская" с акцизом Донецкой республики. Чтобы шок был более сильным, к бутылке депутат приложил и пачку сигарет, также с акцизом ДНР.

Бутылка сразу пошла по рядам и рукам депутатов в сессионном зале. Распивать ее во время заседания парламентарии не стали, но рассмотреть "Московскую" захотелось многим. Сперва ее с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), а также его сосед по залу из фракции Юрий Тимошенко.

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