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Источник Правда.Ру

Нетаньяху с нетерпением ждал поражения Клинтон — мнение

Мир

В телефонном разговоре президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить в начале февраля Белый дом. Коснувшись в разговоре с главой правительства Израиля темы Палестины, американский президент подчеркнул, что "мир между Израилем и палестинцами может быть достигнут только непосредственно" с помощью их диалога.

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Фото: AP

Оба политика также обсудили "пути развития и усиления особых американо-израильских отношений, а также безопасность и стабильность на Ближнем Востоке". 

Не секрет, что за время своего президентства Барак Обама успел испортить отношения со многими странами, в том числе даже с некогда главным союзником Америки на Ближнем Востоке Израилем. Как будут складываться отношения двух стран после того, как в Белый дом пришла новая команда, Pravda.Ru рассказал израильский журналист,  покинувший Израиль  из-за преследования спецслужб, главный редактор портала "Израиль24" Равид Гор.

— Чего стоит ожидать от американо-израильских отношений с приходом Трампа?

— Отношений хуже, чем между Беньямином Нетаньяху и Бараком Обамой, быть просто не может. Потому что они были омрачены личной взаимной неприязнью лидеров обеих стран. Это проявлялось в каких-то публичных жестах, в публичных акциях, когда, например, Нетаньяху не обговорил свое выступление перед Конгрессом США с Обамой или во время визита в США в марте 2016 года он не согласовал встречу с Обамой (это является нарушением дипломатического этикета).

Все в окружении Нетаньяху ждали с нетерпением прекращения президентского срока Обамы в надежде на то, что любой другой американский президент сможет построить с израильским премьером деловые рабочие отношения, не омраченные личной неприязнью.

Что касается израильской оппозиции, то она, конечно, расстроена:  весь левый либеральный лагерь выступил против Трампа,  поддерживая антитрамповские настроения, которые мы можем наблюдать по сводкам из новостей. Потому что весь неолиберальный лагерь строил свое будущее в надежде на то, что чета Клинтон снова придет к власти.

Во время  внеочередных выборов, которые прошли в Израиле, именно из фонда Клинтон и благодаря администрации президента Обамы было проведено финансирование через всякие некоммерческие организации предвыборных кампаний левого лагеря в Израиле.

Несмотря на все эти старания Нетаньяху на выборах смог удержаться у власти. Понятно, что клан Клинтон, с которым у израильского премьера, возможно, тоже отношения сложились бы не очень хорошие, продолжил бы проводить политику против Нетаньяху. Так что сейчас можно ожидать построения реальных дружественных связей между Израилем и США, которые будут способствовать еще большему сотрудничеству двух стран.

При Бараке Обаме так и не было принято решение о дальнейшей военной помощи Израилю, было не ясно, будет предоставлен или нет следующий транш на ближайшие четыре-пять лет. Возможно, при Трампе такое решение будет принято.

— Что будет лоббировать Израиль в первую очередь?

— Израиль хочет, во-первых, как-то исправить положение  с антиизраильской резолюцией СБ ООН, осуждающей строительство израильских поселений на палестинских территориях. Понятное дело, что лоббисты будут пытаться с помощью США  протолкнуть какую-нибудь другую резолюцию или уменьшить негативные последствия той,  которая была принята ранее. 

Сама тема строительства поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан очень болезненна, учитывая и огромную нехватку жилья, и идеологическую значимость этого строительства для Израиля. Возможно, что основным направлением работы с новым американским правительством станет решение последствий принятой антиизраильской резолюции. Как выяснилось, перед голосованием госдепартамент США оказал давление на некоторые несамостоятельные и малозначительные страны, для того чтобы они проголосовали за эту резолюцию, даже несмотря на дружественные отношения с Израилем.

К примеру, так и случилось с Украиной: недавно появились сведения, что на украинскую верхушку было оказано значительное давление из Вашингтона, для того чтобы они проголосовали против Израиля в ООН, несмотря на то что правительство Израиля и нынешнее правительство Украины связывают очень дружественные отношения. 

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Израиль не услышал голос США
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