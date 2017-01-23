Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китай "достал" в США и приговорил чиновников-воров

Мир

Попытка скрыться за границей, чтобы избежать заслуженного наказания, не спасла двух китайских чиновников ни от обвинений в коррупции, ни от приговора, который вынес им суд.

358551.jpeg

Как сообщает Reuters, Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины заявила, что судебное решение принималось в отношении чиновников Вана Гоцяна и Ли Хуабо.​

Суд приговорил Ли к пожизненному заключению, Вана на 8 лет. Ван признан виновным во взяточничестве, в то время как Ли выдвинули более общее обвинение в коррупции, говорится в сообщении.

Ли вернулся в Китай из Сингапура в 2015 году после того, как он отбыл там заключение. Ван сдался властям в 2014 году после того, как он провел два года в США.

В настоящее время в КНР проводится кампания по возвращению незаконно вывезенных за границу бюджетных средств. Операция называется "Чистое небо".

В Китае определили порядок применения смертной казни в отношении коррупционеров. 

Как постановили Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура, отныне высшая мера наказания будет применяться к тем, кто незаконно присвоил или получил взяток на сумму более 460 тысяч долларов, сообщает агентство Синьхуа.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась 4 года назад, с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за нарушение партийной дисциплины и коррупцию тысячи чиновников понесли серьезные наказания.

Согласно официальной статистике, только в январе 2016 года под суд попали 5459 госслужащих. В 2015-м за нарушение партийной дисциплины были наказаны почти 50 тысяч чиновников различных уровней. 

Напомним, весной 2016 года Верховная прокуратура Китая опубликовала доклад о рассмотренных делах за 2015 год, из которого следует, что к уголовной ответственности за это время были привлечены 22 высших чиновника.

Среди них бывший министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Еще в отношении 41 чиновника министерского уровня было начато расследование.

Число дел, связанных со взятками, составило 34 тысяч. В них фигурировали 49 тысяч человек, среди коотороых 134 чиновника разного уровня. При этом суды рассматривали и дела взяткодателей: 2,5 тысячи человек получили такое обвинение.

За 2015 год за подрыв безопасности, террористическую деятельность и сепаратизм судами вынесены приговоры 1,4 тысячам человек.

Не обошлось и без дел, связанных с мошенничеством с использованием интернета. Таких приговоров было вынесено почти шесть тысяч.

Как сообщала Правда.Ру, борьба с коррупцией среди органов власти в Китае принимает все более строгие формы. коммунистическая партия Китая опубликовала правила поведения для чиновников. Им запрещено играть в гольф, изменять своим женам, а также предаваться чревоугодию.

Более того, власти разрабатывают правки в правила об организации похорон членов правящей партии КНР. 

Убранство похоронных процессий должно быть более скромным и выдержанным, предполагается обойтись без траурных митингов и сократить затраты на надгробные плиты.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Восточная Европа
Права человека стали дымовой завесой глобализации
Силовые структуры
По последнему слову: Чем вооружат Росгвардию
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Общество
Министр образования вернет школу к "лучшим советским традициям"
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова
Комментарии
Vlad Lesik Академик Похиленко: "Ищем сокровища везде!"
INTOLERANT У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Лена Иванова На Московский регион вновь надвигаются сильные морозы
Spassky Kochan Фийон о России: Сверхдержаву не победить и не сломить санкциями
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Виктор Рябинов Оппозиция решила сыграть на памяти убитого Немцова
леонид шаройко Иран становится большой проблемой
счастливчик здоровый Талоны на бензин А-95 введены на Дальнем Востоке
владимир буканов Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
владимир буканов Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?