Попытка скрыться за границей, чтобы избежать заслуженного наказания, не спасла двух китайских чиновников ни от обвинений в коррупции, ни от приговора, который вынес им суд.
Как сообщает Reuters, Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины заявила, что судебное решение принималось в отношении чиновников Вана Гоцяна и Ли Хуабо.
Суд приговорил Ли к пожизненному заключению, Вана на 8 лет. Ван признан виновным во взяточничестве, в то время как Ли выдвинули более общее обвинение в коррупции, говорится в сообщении.
Ли вернулся в Китай из Сингапура в 2015 году после того, как он отбыл там заключение. Ван сдался властям в 2014 году после того, как он провел два года в США.
В настоящее время в КНР проводится кампания по возвращению незаконно вывезенных за границу бюджетных средств. Операция называется "Чистое небо".
В Китае определили порядок применения смертной казни в отношении коррупционеров.
Как постановили Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура, отныне высшая мера наказания будет применяться к тем, кто незаконно присвоил или получил взяток на сумму более 460 тысяч долларов, сообщает агентство Синьхуа.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась 4 года назад, с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за нарушение партийной дисциплины и коррупцию тысячи чиновников понесли серьезные наказания.
Согласно официальной статистике, только в январе 2016 года под суд попали 5459 госслужащих. В 2015-м за нарушение партийной дисциплины были наказаны почти 50 тысяч чиновников различных уровней.
Напомним, весной 2016 года Верховная прокуратура Китая опубликовала доклад о рассмотренных делах за 2015 год, из которого следует, что к уголовной ответственности за это время были привлечены 22 высших чиновника.
Среди них бывший министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Еще в отношении 41 чиновника министерского уровня было начато расследование.
Число дел, связанных со взятками, составило 34 тысяч. В них фигурировали 49 тысяч человек, среди коотороых 134 чиновника разного уровня. При этом суды рассматривали и дела взяткодателей: 2,5 тысячи человек получили такое обвинение.
За 2015 год за подрыв безопасности, террористическую деятельность и сепаратизм судами вынесены приговоры 1,4 тысячам человек.
Не обошлось и без дел, связанных с мошенничеством с использованием интернета. Таких приговоров было вынесено почти шесть тысяч.
Как сообщала Правда.Ру, борьба с коррупцией среди органов власти в Китае принимает все более строгие формы. коммунистическая партия Китая опубликовала правила поведения для чиновников. Им запрещено играть в гольф, изменять своим женам, а также предаваться чревоугодию.
Более того, власти разрабатывают правки в правила об организации похорон членов правящей партии КНР.
Убранство похоронных процессий должно быть более скромным и выдержанным, предполагается обойтись без траурных митингов и сократить затраты на надгробные плиты.
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