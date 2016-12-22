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Источник Правда.Ру

Washington Post оценила переговоры в Москве по Сирии как провал США

Мир

Американская газета The Washington Post расценила прошедшие в Москве переговоры России, Турции и Ирана по Сирии как очередное подтверждение провала политики администрации Барака Обамы на сирийском направлении.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"Значительная часть вашингтонского внешнеполитического сообщества была поражена" этой встречей, пишет издание в своем комментарии и добавляет: "Эта картина была не только поворотным пунктом в сирийском кризисе, но и поразительным свидетельством переориентации Турции на Россию, в сторону от Америки и Запада".

Главной причиной издание видит "провальную политику Барака Обамы" на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

"Дрейф Турции в сторону от трансатлантического альянса, в направлении России и Ирана, продолжается уже долгое время, — заявил изданию бывший турецкий парламентарий, а ныне вашингтонский аналитик Айкан Эрдемир. — Для Эрдогана Соединенные Штаты потеряли значение, поскольку на Ближнем Востоке дела важнее риторики, а, с его точки зрения, у Вашингтона больше слов, чем дел". 

Напомним, вывести мирных граждан из Алеппо во многом удалось благодаря достигнутому между Турцией и Россией соглашению. США участие в нем не принимали.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему стало возможным взятие Пальмиры и отметил безрезультатность переговоров со штатами. Требования ввести режим тишины в Сирии нацелены на то, чтобы боевики "перевели дух", получили припасы и подкрепление, заявил он. По его словам, Мосул окружили не до конца и "оставили коридор бандитам-игиловцам, которые по этому коридору живые, здоровые, с оружием вышли оттуда и двинулись в сторону Пальмиры".

А переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии министр назвал "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

Недавно сенатор Джон Маккейн заявил об утрате мирового лидерства США при Обаме. Об этом, по его словам, говорят последние события. Под последними событиями республиканец, в том числе, имеет в виду ситуацию в сирийском Алеппо.

По мнению эксперта по национальной безопасности Кейти Макфарланд, провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. По ее словам, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

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