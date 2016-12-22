Что стоит за решением Москвы заплатить Боснии и Герцеговине долг СССР

Дмитрий Медведев распорядился подписать соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности бывшего СССР перед Социалистической федеративной республикой Югославией (СФРЮ) по расчетам за товарооборот. Это 125,2 млн долларов.

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О причинах и последствиях такого решения Правда.Ру узнала у старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова.

— Почему соглашение подписано сейчас? Нет ли в этой выплате какого-нибудь момента политического давления на власти Боснии и Герцеговины?

— Здесь есть и экономические, и политические причины. Дело в том, что сейчас Россия пытается перевести отношения с Балканскими странами в экономическое русло. То есть происходит своего рода инвентаризация сотрудничества, взаимных обязательств. Кроме того, российские компании — такие как "Газпром", "Лукойл". — переосмысливают свои активы, в том числе на территории республик бывшей Югославии. И в этом контексте понятно стремление российских властей избавиться от груза прежних долгов и обязательств.

Но здесь присутствует, безусловно, и политический фактор. Дело в том, что сейчас серьезно обострились отношения внутри самой Боснии и Герцеговины. В частности, по-прежнему в подвешенном состоянии находятся многие предложения лидера боснийских сербов Милорада Додика. Не совсем понятно, как будут развиваться взаимоотношения между Сараево и Баня-Лукой. И, кроме того, не совсем ясна ситуация во взаимоотношениях между Боснией и Герцеговиной и Европейским союзом.

Подобная ситуация неопределенности объективно служит базой для роста радикальных настроений и в Сараево, и в Баня-Луке. И очевидно, что в интересах и России, и самих народов Боснии и Герцеговины снизить градус внутренней межнациональной напряженности, побудить свои правительства, своих лидеров, к достижению компромисса.

Предложение российского премьера можно рассматривать как определенный сигнал, импульс руководству Боснии и Герцеговины быть более сговорчивыми, учитывать интересы Москвы и развивать отношения не только с ЕС, но и с Россией. А уже через Россию, возможно, найти возможность улучшить взаимоотношения с боснийскими сербами и др. То есть для России здесь важна и экономическая, и политическая составляющая.

— Почему югославский долг выплачен не Республике Сербской?

— Босния и Герцеговина, согласно Дейтонским соглашениям, является государством, состоящим из двух государствообразующих субъектов. Это Республика Босния и Герцеговина, бывшая мусульмано-хорватская федерация, и Республика Сербская. В качестве субъекта международного права Боснию и Герцеговину представляет Сараево, столицей этого государства является Сараево, и понятно, что Россия не может направить средства исключительно местным сербам. Но ясно, что при урегулировании этого финансового вопроса Россия, если не явно, то в ходе каких-то согласований, вполне возможно, предусмотрела особый механизм распределения средств.

То есть речь идет о том, чтобы максимально содействовать получению выгоды от этого соглашения всеми народами Боснии и Герцеговины, что позволит избежать обострения споров, взаимоотношений.

— Республика Сербская пытается отделиться? Будет ли референдум о выходе сербского региона из состава страны?

— Это остается крайним средством давления у боснийских сербов и лично у президента Милорада Додика. На мой взгляд, маловероятно, что в ближайшее время такой референдум будет проведен. Поскольку понятно, что ни власти Сараево, ни ЕС, ни ООН результаты этого референдума не признают. Однако как средство политического торга и политического давления эта идея боснийскими сербами будет по-прежнему востребована.

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