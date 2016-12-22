Пилоты крупнейших авиакомпаний решили подпортить всем Рождество

Пилоты крупнейшей в Южной Корее авиакомпании Korean Air начали в четверг первую за последние 11 лет десятидневную забастовку, в период до 31 декабря будет отменено около 200 внутренних и 24 международных рейса.

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По данным агентства Ренхап, в четверг были отменены 18 авиарейсов, в том числе четыре международных. Пассажирам, забронировавшим места на отмененных рейсах, была предоставлена возможность изменить время перелета или получить полную компенсацию стоимости авиабилета.

Отмечается, что забастовка затронет пассажирские и грузовые рейсы, в том числе между Сеулом и Гонконгом, Токио, Дубаем.

Законодательство Южной Кореи запрещает пилотам полностью прекращать работу. Компания обещает выполнить не менее 80% международных рейсов и не менее половины внутренних.

Пилоты изначально требовали повышения зарплаты на 37%, затем смягчили требования до 29%. Компания готова поднять зарплату не более чем на 1,9%. На долю Korean Air приходится около 40% рынка международных авиарейсов Южной Кореи.

Руководство отмечает, что правление прилагает "все усилия для минимизации неудобств для пассажиров" в связи с забастовкой.

Бортпроводники Вritish Airways были также недовольны зарплатами. Сообщалось, что акция затронет "Хитроу" и что в ней могут участвовать около 2000 человек. Компания заявила, что намерена работать по полному графику 25 и 26 декабря, и призвала профсоюз отменить забастовку и перейти к позитивному диалогу с менеджментом.

Кроме того, 23 и 24 декабря собирались бастовать члены профсоюза Unite, работающие в багажной службе восемнадцати аэропортов по всей Великобритании. Они также недовольны зарплатами.

Правда, позже стало известно, что профсоюз Unite работников багажных служб и служб регистрации британских аэропортов отменил 48-часовую забастовку, которая ранее планировалась на ближайшую пятницу и канун Рождества, сообщает ВВС. Это решение было принято после переговоров профсоюза с работодателем с помощью посредника.

Генсек Unite Лен Маккласки сказал, что будет рекомендовать членам профсоюза с этим решением согласиться. Он добавил, что бастовать не нравится никому, однако часто угроза такой акции становится единственным способом достичь прогресса в отчаянной ситуации.

Переговоры с организаторами акции Вritish Airways еще продолжаются.