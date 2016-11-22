Новейший американский эсминец Zumvalt не выдержал "испытание" Панамским каналом

Вчера вечером, во время прохождения Панамского канала, неожиданно сломался новейший американский эсминец USS Zumwalt. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление ВМС США.

Фото: AP

Неисправность, судя по всему, связана с теплообменниками в силовой установке корабля, обеспечивающей электропитанием разные системы эсминца, включая датчики и вооружение.

По предварительным данным, неисправность связана с теплообменниками в силовой установке корабля, которая обеспечивает электропитанием различные системы судна, в том числе датчики и вооружение.

Пришлось корабль отбуксировать на базу Родман, расположенную в панамском Бальбоа вместо порта приписки Сан-Диего, куда направлялся Zumwalt.

О поломках эсминца, сошедшего со стапелей верфи только 7 сентября, СМИ писали уже не раз. Началось все с течи в силовой установке судна. Затем, находясь во Флориде, корабль снова столкнулся с техническими проблемами.

Но поломки высокотехнологичного эсминца-невидимки кажутся очень мелкими на фоне невероятно дорогой даже для ВМФ США эксплуатации корабля. Так, корабль оборудован уникальной пушкой, один снаряд для которой обойдется бюджету в 800 миллионов долларов при стоимости самого эсминца около 4,4 миллиардов.

В конце концов, американский флот решил не закупать, как предполагалось ранее, 28 единиц кораблей класса USS Zumwalt, остановившись на трех экземплярах.

Эсминец официально вошел в состав ВМС США 15 октября. Судно является одним из самых дорогих в истории американского флота.

Чем этот корабль так уж интересен среди прочих, и почему именно ему уделяется такое внимание? Многие считают, что именно ему суждено определить внешний облик кораблей ХХI века, главным критерием эффективности которых станет их "невидимость".

Надо сказать, что идея невидимости, очень популярная в сказках самых разных народов, долго время именно как сказка и воспринималась. У людей просто не было соответствующих технологий, позволяющих видимое сделать невидимым. И уж тем более это относилось к морским судам, которые тысячелетиями были заложниками и тогдашних представлений о красоте и технологических приемов строительства.

Давайте посмотрим новым взглядом на эсминец Zumwalt . Мы увидим, что больше всего он похож на утюг, и вид у него скорее странный, нежели угрожающий. Его создатели утверждают, что это самый современный и совершенный корабль на планете, и с этим, пожалуй, даже и не поспоришь, в особенности если вспомнить его стоимость - 4,4 миллиарда долларов.

На что пошли эти деньги? На технологию стеллс, способную уменьшить заметность судна для радиолокаторов противника. На экране своей станции РЛС-оператор отметку от него, конечно, увидит, но... примет этот внушительный корабль водоизмещением 15 тысяч тонн и длиной 183 метра за небольшой рыбацкий траулер.

Подробнее о "чуде" военного флота США эсминце Zumwalt читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Вячеслава Шпаковского Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века.