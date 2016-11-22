В Париже появится памятник жертвам терактов

"Букет тюльпанов" - так будет называться памятник в честь жертв парижских терактов, произошедших в ноябре 2015 года. Создать память решил известный американский художник - скульптор Джефф Кунс.

Фото: AP

Будущая скульптура высотой в 10 метров будет сделана из бронзы, нержавеющей стали и алюминия. Она будет представлять собой огромную руку, держащую букет из разноцветных тюльпанов.

Ожидается, что памятник будет готов в 2017 году и займет свое место передПарижским музеем современного искусства. Как уточняет портал Local, его сооружение стоимостью в три миллиона евро оплатят частные инвесторы из Франции и США.

По словам самого Кунса, скульптура должна стать символом оптимизма и попыткой помочь Парижу преодолеть эту страшную трагедию. Огромная вытянутая вверх рука будет аналогична руке американской статуи Свободы.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вечером 13 ноября столица Франции была атакована группами террористов-смертников, которые открыли огонь по людям в разных районах города. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое террористов захватили заложников в театре Батаклан.

В результате атаки террористов погибло более 130 человек, около 352 получили ранения, из них почти 100 человек долгое время находились в критическом состоянии.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство*. Вскоре после этого стали поступать сообщения о том, что подпольная террористическая сеть, имеющая отношение в терактам в Париже, действует и в Великобритании.

Напомни, как сообщала Правда.Ру, в Европе растет обеспокоенность в ожидании новых террористических актов. от 3 до 5 тысяч сторонников ИГ, имеющих гражданство стран ЕС, могут вернуться домой, в Европу, после разгрома террористической организации на Ближнем Востоке, заявил глава бельгийского МВД Ян Ямбон.

В свою очередь, в базе данных французских спецслужб числятся почти 15 тысяч человек, приверженных радикальному исламу, при этом 4 тысячи из них представляют очень высокую угрозу для национальной безопасности Франции.

Полиция в последнее время фиксирует все больше и больше случаев радикализации молодежи, в том числе подростков, что не может не вызывать тревогу, пишет французское издание Journal du Dimanche. Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, во Франции сегодня насчитывается около 2 тыс. несовершеннолетних, оказавшихся под влиянием исламистов. "Помимо мальчиков, в этой базе становится все больше девочек", - отмечает издание.

Тревожная ситуация сложилась и в Германии. Как сообщала Правда.Ру, по словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, число исламских экстремистов, потенциально готовых к насилию, достигло в стране самого высокого показателя за последнее время.