Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Париже появится памятник жертвам терактов

Мир

"Букет тюльпанов" - так будет называться памятник в честь жертв парижских терактов, произошедших в ноябре 2015 года. Создать память решил известный американский художник - скульптор Джефф Кунс.

355695.jpeg
Фото: AP

Будущая скульптура высотой в 10 метров будет сделана из бронзы, нержавеющей стали и алюминия. Она будет представлять собой огромную руку, держащую букет из разноцветных тюльпанов.

Ожидается, что памятник будет готов в 2017 году и займет свое место передПарижским музеем современного искусства. Как уточняет портал Local, его сооружение стоимостью в три миллиона евро оплатят частные инвесторы из Франции и США.

По словам самого Кунса, скульптура должна стать символом оптимизма и попыткой помочь Парижу преодолеть эту страшную трагедию. Огромная вытянутая вверх рука будет аналогична руке американской статуи Свободы.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  вечером 13 ноября столица Франции была атакована группами террористов-смертников, которые открыли огонь по людям в разных районах города. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа.  Еще трое террористов захватили заложников в театре Батаклан. 

В результате атаки террористов погибло более 130 человек, около 352 получили ранения, из них почти 100 человек долгое время находились в критическом состоянии. 

Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство*. Вскоре после этого стали поступать сообщения о том, что подпольная террористическая сеть, имеющая отношение в терактам в Париже, действует и в Великобритании. 

Напомни, как сообщала Правда.Ру, в Европе растет обеспокоенность в ожидании новых террористических актов. от 3 до 5 тысяч сторонников ИГ, имеющих гражданство стран ЕС, могут вернуться домой, в Европу, после разгрома террористической организации на Ближнем Востоке, заявил глава бельгийского МВД Ян Ямбон.

В свою очередь, в базе данных французских спецслужб числятся почти 15 тысяч человек, приверженных радикальному исламу, при этом 4 тысячи из них представляют очень высокую угрозу для национальной безопасности Франции.

Полиция в последнее время  фиксирует все больше и больше случаев радикализации молодежи, в том числе подростков, что не может не вызывать тревогу, пишет  французское издание Journal du Dimanche. Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, во Франции сегодня насчитывается около 2 тыс. несовершеннолетних, оказавшихся под влиянием исламистов. "Помимо мальчиков, в этой базе становится все больше девочек", - отмечает издание.

Тревожная ситуация сложилась и в Германии. Как сообщала Правда.Ру, по словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, число исламских экстремистов, потенциально готовых к насилию, достигло в стране самого высокого показателя за последнее время.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы Париж Франция атака на Париж жертвы терактов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?