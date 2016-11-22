Экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси отменили пожизненный приговор

Адвокаты бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси добились отмены пожизненного приговора в отношении своего подзащитного. Соответствующее решение было принято кассационным судом Египта, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Фото: AP

По данным телеканала, судебные власти отменили один из пожизненных приговоров, в соответствии с которым Мурси был признан виновным в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС. Теперь это дело направлено на повторное рассмотрение.

Это же оправдательное решение кассационного суда коснулось и нескольких членов организации "Братья-мусульмане", которые ранее были приговорены к смерти.

На прошлой неделе кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении Мурси и пяти членов руководства движения запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане".

В октябре суд оставил в силе приговор, согласно которому Мурси предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Мухаммед Мурси победил на выборах 2012 года, которые прошли после восстания в 2011, став таким образом первым демократически избранным президентом Египта. Однако долго находиться у власти ему не пришлось: 3 июля 2013 года в стране произошел военный переворот. Новые власти сразу предъявили Мурси ряд обвинений, а против "Братьев-мусульман" инициировали жёсткую репрессивную кампанию, объявив партию террористической.

К власти в Египте пришли военные, а во главе государства встал Абдель Фаттах ас-Сиси. Смена власти сопровождалась массовыми акциями протеста, которые были организованы сторонниками сверженного президента. Новые власти с протестующими особо не церемонились, в результате чего погибли сотни людей. За время, прошедшее с момента военного переворота, в Египте арестам подверглись более 16 тысяч человек.

Экс-президент Мухаммед Мурси проходил обвиняемым по большому числу возбужденных в Египте дел. Ему вменяли и сотрудничество с палестинским движением «Хамас», и в государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров «Братьев-мусульман» из тюрьмы в дни свержения президента Мубарака.

16 мая 2915 года уголовный суд Каира приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к смертной казни. за совершенный им и его политическими соратниками побег из тюрьмы в январе 2011 года. 18 июня 2016 года за шпионаж в пользу Катара уголовный суд Каира под председательством судьи Мухаммеда Ширина Фахми вынес экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси пожизненный приговор. Еще шестеро подсудимых приговорены к казни через повешение.

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