В американском Шарлотте введен режим чрезвычайного положения

Власти Северной Каролины объявили чрезвычайное положение в городе Шарлотт из-за беспорядков, которые начались 20 сентября.

источник Pravda.Ru

Губернатор штата Северная Каролина Патрик Маккрори принял это решение после тогго, как полицейские убили афроамериканца Кейта Скотта.

По данным Reuters, в ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение. Изначально начальник полиции Шарлотт Керр Патни сообщил о его гибели, однако позднее городские власти сообщили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

Как уточнили власти города, выстрел был сделан гражданским лицом, а не полицейским.Для разгона протестующих правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Патни отметил, что стражи порядка «были очень терпеливы, однако сейчас они становятся более агрессивными, бросают бутылки и т.д. в моих офицеров, так что это время для нас для восстановления порядка.Также Маккрори сказал, что для оказания помощи правоохранительным органам в Шарлотт отправляются сотрудники государственной дорожной полиции.

Протесты в Шарлотт начались 20 сентября из-за убийства полицейскими афроамериканца Кейта Скотта. В полиции посчитали, что он был вооружен пистолетом и не подчинялся приказам офицеров бросить оружие. По словам семьи Скотта и свидетелей, он держал в руках книгу, а не огнестрельное оружие.

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