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Источник Правда.Ру

Байден намекнул Украине на возможность отмены ЕС санкций против России

Мир

Вице-президент США Джозеф Байден заявил украинским властям, что им следует активнее выполнять обещанные экономические и политические реформы.

Байден обещал Украине отмену санкций против ЕС
источник Pravda.Ru

По его словам, в противном случае ЕС отменит антироссийские санкции. С соответствующим предупреждением в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке выступил, сообщает Reuters.

Байден подчеркнул, что в настоящее время ряд стран Евросоюза готов отменить ограничительные меры против России, и отметил, что трижды в неделю проводит телефонные разговоры с Германией, Францией и Италией с просьбой придерживаться санкционной политики. При этом Байден ведет он телефонные беседы и с украинскими лидерами, убеждая их решительно проводить реформы.

"Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, сейчас есть, как минимум, пять стран, которые хотят сказать "Мы хотим выйти" из санкций против Москвы", - отметил Байден.

По словам американского политика, Европа не хочет бороться за Украину. Напомним, в начале апреля вице-президент США Джозеф Байден анонсировал выделение Киеву 335 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги пойдут на закупку вооружения и оборудования, обучение украинских военнослужащих.

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Темы Украина санкции Джозеф Байден
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