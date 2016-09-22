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Источник Правда.Ру

США опровергают наличие в Алеппо беспилотника Predator

Мир

США опровергают сообщения о том, что беспилотник типа Predator находился вечером 19 сентября в районе атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо.

США не признают своим беспилотник в Алеппо
источник Pravda.Ru

19 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об этом в своем  

Пентагон утверждает, что беспилотник возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не находился над районом атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо. С такой позицией выступил в среду официальный представитель Министерства обороны, капитан ВМС США Джефф Дэвис.

"Мы можем подтвердить, что ни один из наших летательных аппаратов - пилотируемых или беспилотных, американских или принадлежащих коалиции - не находился в районе Алеппо, когда произошла бомбардировка конвоя", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на позицию российской стороны.

Как пишет ТАСС, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что беспилотник типа Predator, способный наносить удары по наземным целям, находился вечером 19 сентября в районе атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо.

"Минобороны России располагает данными объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября в период, когда якобы был нанесен авиаудар по гумконвою", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что, как и в случае с трагедией в Дейр эз-Зор 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибло и было ранено более 200 человек, мы не делаем голословных выводов. Вопрос, с какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают его владельцы. Также обращаю ваше внимание на определенные закономерности. В последние дни голословные обвинения России в якобы неприцельных бомбардировках Сирии, (например, сегодня в Хан Тумане) нарастают в геометрической прогрессии. Прием этот всем давно известен. А мотивы его лежат на поверхности", - заключил представитель Минобороны.

Напомним, что в ночь на вторник совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек.

Стоит отметить, что сорванное перемирие в Сирии находилось под пристальным наблюдением России. Во многих районах курсировали беспилотники. Из Алеппо велась прямая трансляция. Таким образом, любая провокация не должна была остаться незамеченной. В свете нижесказанного, логично предположить, что Минобороны РФ в любой момент способно подкрепить свои аргументы фотографиями, данными со спутников и так далее. Поэтому, в отношении США сказать можно одно - оправдывайтесь господа!

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Темы сша алеппо беспилотник
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