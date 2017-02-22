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Источник Правда.Ру

Для "устрашения России" бундесвер отправил в Литву тяжелую бронетехнику

Мир

Тяжелые танки Leopard 2 и боевые машины пехоты типа Marder, а также 450 немецких солдат отправил в Литву бундесвер. Вся эта техника и личный состав, видимо, должны "сильно напугать" Россию, отмечает издание Focus.

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Фото: AP

Немецкая техника "прикроет" восточный фланг НАТО. В бундесвере сообщили, что 20 боевых машин уже были погружены во вторник в железнодорожные вагоны на базе американских войск в Графенвёре в округе Верхний Пфальц. Шесть тяжелых танков Leopard 2 отправили днем раньше.

Через несколько дней танки должны прибыть на военную базу в Рукле, которая расположена в 100 километрах от российской границы.

В общей сложности с середины января были отправлены около 120 контейнеров и 200 единиц техники. В Литве бундесвер возглавит батальон НАТО для "устрашения России".

Прибалтийские страны и Польша считают, что со стороны могучего соседа исходит угроза для их безопасности, отмечает издание. Всего в Литву должны отправить 450 немецких солдат. Как сообщил представитель бундесвера, 300 военнослужащих уже на месте. Остальные отправятся к месту назначения на этой неделе.

Со стороны Эстонии "устрашать Россию" будут солдаты Британии, и этот факт уже заставил напрячься местных высокопоставленные чиновников. Дело в том, что между местными жителями и бравыми британскими солдатами нередко случаются драки. И виновата в этом, конечно, Москва.

"Руку Кремля" уже заранее разглядел глава эстонского департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран., который уверен, что Россия может использовать методы "медовой ловушки" (когда разведывательные службы подсылают женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов), а также устраивать провокации, дабы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.

"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и т. п.", — заявил чиновник в интервью британской газете Times.

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