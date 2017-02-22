Полмиллиона итальянцев одобрили петицию против переброски войск к границе России

Петицию против участия национальной армии Италии в миссии международного батальона НАТО в Латвии, который будет сформирован в этом году рядом с российской границей, уже подписали более 20 тысяч итальянцев. Теперь обращение будет направлено в адрес президента страны Серджо Маттарелле.

Фото: AP

По мнению автора петиции, 26-летнего блогера из Рима Томмазо Лонгобарди, участие итальянских военных в международном батальоне может быть расценен Москвой как жест агрессии, что только ухудшит отношения между Россией и Италией.

В Facebook активиста поддерживают более 500 тыс. пользователей.

"Решение итальянского правительства отправить военных к границам РФ — ещё одна неоправданная провокация, как и санкции против дружественной России, которая часто нам помогала", — уверен молодой активист.

По его мнению, участие в миссии батальона НАТО угрожает национальной безопасности Италии.

"Правительство нарушает Конституцию республики, в которой сказано, что Италия отвергает войну как инструмент агрессии против свободы других народов и в качестве средства для разрешения международных споров. Кроме того, никто не спросил граждан, хотим ли мы отослать наших военных в Латвию, это не демократическое решение, а проявление диктатуры", — считает Лонгобарди.

После саммита НАТО в Варшаве бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что Рим направит в Восточную Европу 150 военных, которые пополнят международный батальон Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше. По мнению нынешнего главы кабинет министров, Паоло Джентилони, такой шаг призван успокоить союзников по альянсу, которые находятся в зоне риска.

Итальянские СМИ цитировали слова Джентилони: "Это не акт агрессии в адрес России, а защита границ альянса".

Ответственность за формирование подразделения в Латвии возложена на Канаду. В его состав войдут военные из Испании, Польши, Албании и Словении. Пока отряд не собран, безопасность Латвии будет обеспечивать армия США.

Весной этого года тысяча американских солдат приедут в Польшу. Они разместятся в городе Ожиш уже в марте-апреле, сообщает Spiegel.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", НАТО продолжает демонстрировать свою "мощь" у границ с РФ. В Польше подходят к концу очередные учения НАТО. Альянс демонстрирует свою мощь у российских границ с помощью танков и военных вертолетов. Сообщается, что в маневрах задействованы более четырех тысяч солдат из армий стран НАТО. Учения проходят на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.

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