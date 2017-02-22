ЭКСПЕРТ: американцы запутались в "умеренной оппозиции" Сирии

ЦРУ лишило помощи группировки, входящие в так называемую "Сирийскую свободную армию". Речь идет о программе, в которой были задействованы Турция, Саудовская Аравия и Катар. В рамках нее сирийская оппозиция получала деньги и боеприпасы, а также помощь в обучении боевиков.

Фото: Архив Pravda. Ru

Агентство Reuters сообщило, что в феврале помощь не поступила. Еще один осведомленный источник заявил об отмене очередной встречи с участниками программы "Свободной сирийской армии" (ССА). Одна из причин заморозки — атаки радикальных исламистов на группы из ССА с января 2017 года. Американцы боятся, что оружие попадет в руки радикалов.

"Правда.Ру" обратилась к военному эксперту Института инновационного развития, начальнику отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Антону Мардасову с просьбой прокомментировать ситуацию:

— Эта новость вызывает очень много вопросов. Reuters сообщал по поводу того, что якобы американцы прекратили поддержку местных советов — органов гражданского управления на территории Сирии, которые отвечают за вывоз мусора и другие бытовые дела, но они не наделены политическими функциями. Скажу так, о том, что они прекратили поддержку, уже известно давно. Более того, американцы не оказывают поддержку как минимум год.

Дело в том, что в оппозиции происходили какие-то процессы. Ряд фракций, которые они поддерживали в "Сирийской свободной армии", образовали новые коалиции. Например, 13-я дивизия ССА считалась чисто проамериканской, получала ПТРК, образовала новую структуру и в конце концов обзавелась еще двумя группировками, которые сейчас называются "Новая армия Идлиба". Именно она занесена в список минобороны РФ как умеренная оппозиция.

Саудовская Аравия также очень сильно снизила финансирование советов оппозиции. Американцы также взаимодействовали с этими советами по линии USAID. Различные европейские фирмы также выделяли деньги, чтобы в этих оппозиционных районах существовала хоть какая-то жизнь. Поскольку понятно, что Дамаск это все не спонсирует.

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Американцы уже давно не спонсируют чисто оппозиционные фракции. Еще один момент — различие в политике. Пентагон концентрировался на спонсировании альянса демократических сил Сирии, которые называются в основном курдскими. Но это не так. Там тоже присутствует довольно много отрядов бывшей "Сирийской свободной армии", арабских отрядов. А вот ЦРУ как раз работает с рядом фракций. Но в последнее время они не оказывали поставки.

Связано это, во-первых, с образованием новых фракций и спонсированием другими игроками. Во-вторых, с пертурбациями в американском истеблишменте. В-третьих, "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России. — Ред.) периодически вступает в бои с ССА. Особенно все это ощущается в момент перемирия, когда единый враг в лице режима более-менее пропал. Город Марат аль-Нуман в провинции Идлиб — яркий пример, когда "ан-Нусра" периодически совершала вылазки, вела бои с той же 13-й дивизией ССА.

Это я все говорю к тому, что все серьезное оружие, которое поставляется: ПТРК или ПЗРК, — может попасть в руки той же "ан-Нусры", что американцев и не устраивает. Поэтому они даже приостановили передачу ПТРК "Сирийской свободной армии" на границе с Иорданией и Израилем. То есть коалиция "Южный фронт", так называемые конгломераты из 49-й или 52-й (по разной информации) групп "Сирийской свободной армии", за 2016 год практически не получали ПТРК, потому что они формально уже давно заключили перемирие с Дамаском. Вот такая ситуация.

Я думаю, что информация агентства Reuters связана в основном с давлением на какие-то группы, на выяснение отношений, кто будет или не будет спонсировать оппозицию, именно среди американской элиты, в частности в связи с противостоянием Ирану. Дело в том, что снижать влияние Ирана без поддержки оппозиции невозможно.

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