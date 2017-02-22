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Польский профессор рассказал о превращении Украины в "азиатскую цивилизацию"

Мир

 

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Фото: AP

Распространение националистической идеологии отталкивает Украины от Европы, заставляя ее дрейфовать в сторону "азиатской цивилизации". Такое мнение высказал польский професор Мечислав Рыба в интервью изданию PCh24.

"Современная украинская идентичность характеризуется огромным хаосом, прежде всего — цивилизационным. Сейчас сформировалось столкновение двух тенденций: традиции малопольской или латинской (европейской) и восточной традиции, или туранской (азиатской). Пытаясь объединить это в единое целое, очень трудно найти элементы, которые могли бы объединить все украинское общество", — заявил Рыба.

Конечно, в истории Украины, считает профессор, есть "некоторые положительные моменты, на которых строится идентичность наших восточных соседей", однако общий вектор вызывает большую тревогу: слишком долгое время процесс формирования украинской идентичности был направлен на поиск элементов, которые отличают Украину от России и от Польши.

Современные украинцы, следуя своей самой мрачной традиции, к которой можно отнести и ОУН-УПА, становятся изгоями. И к этому нельзя проявлять терпимость.

"Можно сказать, что Украина, следуя по стопам ОУН-УПА, становится азиатской цивилизацией на пути своего мышления и восприятия мира", — заявил профессор.

В идеологии украинского национализма невозможно найти какие-либо позитивные моменты. Солдаты ОУН-УПА убили десятки тысяч поляков, но сегодня их последователи пытатся вычеркнуть из своей истории все совершенные преступления.

Хотя Украина пытается выглядеть гражданским государством, она им так и не стала. Это все еще олигархическая структура, которая поделена на различные экономические и политические системы с серьезными экономическими проблемами.

Постоянное снижение уровня жизни является Прекрасным поводом для распространения националистической идеологии стало постоянное снижение уровня жизни населения.

"При этом украинское общество получает четкое сообщение: бедность не связана с олигархией страны, но является результатом войны", — заявил Рыба.

"Мы часто слышим из уст украинцев об их грандиозных намерениях войти в Европу. Я спрашиваю открыто: может войти в европейскую цивилизацию страна, где менталитет людей настолько прочно укоренен в стандартах Азии? Это невозможно! Более того, чем больше украинцев будут хотеть стать "западной страной", тем чаще вам нужно будет показывать им правду, даже геноцид Волыни".

Напомним, недавно в Польше заявили, что вместе с Бандерой Украина не войдет в Европу. Лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то дорога в Европу ей заказана.

"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", — сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy. Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им (ОУН-УПА, запрещена в РФ — ред.) это удалось".

Реакция украинцев была вполне ожидаемой. Местный журналист Олег Новиков написал несколько постов в своем твиттере. "И на руинах Польши мы построим собственный Агрорейх", — гласит один твит. "На деревьях вместо листьев будем вешать пшеков", — говорится во втором. Также в твиттере журналиста появилась запись: "Считаю, что необходимо в Киеве сделать пантеон УПА".

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