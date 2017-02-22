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Источник Правда.Ру

Порошенко доволен диалогом с новой администрацией США

Мир

Президент Украины Петр Порошенко доволен, как складывается диалог Украины с США, но вместе с тем разочарован попытками украинских политиков ему помешать. Об этом он заявил на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

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"Сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией, — сказал он. — Были два чрезвычайно эффективных телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом".

Но "бравой украинской дипломатии" мешают политики, которые "плетут интриги и нанимают лоббистов в Вашингтоне", сетует Порошенко. Вероятно, он имеет в виду депутата Рады Андрея Артеменко, который в обход официального Киева направил в США план по снятию санкций с России, предполагающий "аренду Крыма". Сначала на парламентария начали травлю, а в итоге вообще завели уголовное дело

Как недавно сообщала "Правда.Ру", Пентагон пообещал Украине продолжить оказывать серьезную финансовую поддержку ее вооруженным силам. Такое заявление было сделано по итогам встречи в Вашингтоне министра обороны США Боба Уорка с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Речь идет о деньгах на "на модернизацию внутренних оборонных возможностей и профессионализма ВСУ". Напомним, перед своим уходом экс-президент Штатов Барак Обама одобрил закон о военных ассигнованиях, в котором предусмотрено поэтапное выделение Украине $350 млн на военные нужды.

В начале февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и Порошенко. Украинский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку суверенитета и целостности Украины. Он высказал предложение развивать диалог с новым руководством США, в частности, укреплять экономическое сотрудничество в целях создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния для граждан обоих государств.

Эксперты говорят, что все то, что сейчас вытворяет Киев в Донбассе, делается для Трампа. Проще говоря, Украину пугает молчание новой администрации США, и она хочет заставить Америку действовать в своих интересах. Но Трамп не раз говорил, что на первый план ставит развитие своей страны и хочет "опять сделать ее великой". А что там будет с Украиной, его волнует не особо, уверены политологи.

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