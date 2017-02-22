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Источник Правда.Ру

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ: заявления Порошенко продиктованы его трусостью

Мир

Украинский лидер Петр Порошенко снова рассказал о возможной войне с Россией. На этот раз - "полномасштабной". Российские войска якобы могут атаковать Украину с юго-востока.

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источник Pravda. Ru

"Российский военный контингент на южном востоке, в Приднестровском измерении Молдавии, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на наши территории и угрожает нашим границам", — заявил Порошенко.

На этом Порошенко не остановился и обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.

Продолжает украинский президент и считать "российские танки" у своих границ. По последним его подсчетам, их там уже 470.

Словам о "российской угрозе", постоянно звучащим с украинской стороны, уже мало кто верит. Как ранее сообщала "Правда.Ру", недавно на Украине начали рассказывать новые сказки — о вторжении России в Белоруссию. В стране всерьез опасаются, что летом Россия введет свои войска в Белоруссию и, вероятно, оставит там некоторые подразделения. Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

Зачем Порошенко постоянно делает такие заявления? Кому они адресованы? На вопросы Pravda.Ru ответил политолог, политтехнолог Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Порошенко заявил про 400 танков у границ Украины, а раньше сам же вещал про 700 танков российских в Донбассе. Как это у него так получается - насчитать на небольшой территории 700 и вдоль нескольких сотен километров границы еще 400?

Я думаю, что никакого смысла нет проверять корректность его высказывания. Во-первых, он сильно лжет по разным поводам. Потому это неинтересно. Важно просто, зачем он это делает. На сегодня он очень боялся акции, которую организовали три самые влиятельные ультраправые организации. Он боялся, что будут какие-то серьезные угрозы его власти. И поэтому назначил заседание всего начальства вооруженных сил Украины на этот день, чтобы они все были под руками. И начинал пугать Россией. А что еще делать? Не говорить же, что он их собрал, чтобы они его защитили от патриотов. А лучше всего говорить, что "нельзя меня трогать, поскольку я противостою ужасной, страшной России: они там собрали кучу сил, а вы тут…".

Это результат его боязни этих вот радикалов. Но оказалось, что, в общем, они погуляли два часа и расходятся. И людей было не так много, как можно было думать. Ничего масштабного нет, и все эти его разговоры обусловлены исключительно его трусостью.

Вы можете себе представить полномасштабную войну России с Украиной? 

Я представить себе такое не могу и думаю, что это невозможно. Но инструментально Порошенко это использует для того, чтобы консолидироваться против "врага". У него уровень доверия никакой, чуть больше 10%. Главная угроза — это страшная и ужасная Россия. Это единственная логика, и о ней дальше будут говорить.

Но я просто добавил бы к этому то, что, глядя на российские дискуссии, может у кого-то сложиться впечатление: действительно готовится какая-то жесткая линия в отношении украинской власти, уже не выбирают выражения в отношении Порошенко. Какое-то время было, что он рассматривался как "рукопожатный", сейчас уже нет, все жестко. Он и раньше не очень выбирал выражения, а сейчас тем более будет пугать вовсю и по любому поводу.

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