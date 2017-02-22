О чем написал мировым лидерам Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович написал письмо мировым лидерам. Он рассказал о событиях на Майдане и внес свои предложения по урегулированию украинского кризиса.

Письмо адресовано Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

Янукович заявил о необходимости создания "специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане". Кроме того, по его словам, необходимо потребовать от киевских властей начать реальное расследование тех событий. Причем мониторить ход расследования должны представители спецкомиссии и нынешней украинской оппозиции, передает суть письма РИА "Новости".

К слову, ранее Янукович заявил, что за события в Донбассе несет ответственность нынешнее руководство Украины. По его словам, "нынешнее руководство Украины не имело никаких оснований для начала военных действий против мирного населения, и они должны нести за это ответственность".

"Погибло около 10 тысяч людей, тысячи пропали без вести, сотни тысяч эмигрировали в другие страны. Донбасс в руинах, продолжается война. Моё глубокое убеждение, что война, развязанная нынешней властью — грубое нарушение прав человека и конституции Украины", — добавил он.

Также в своем письме экс-президент предлагает "включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса".

А в случае, если Киев не выполнит минские соглашения, необходимо провести референдум о статусе Донбасса, считает Янукович. По его мнению, только принуждение властей Киева к выполнению минских договоренностей сможет изменить ситуацию в стране.

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