Украина потребовала лишить Россию права "вето" в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН при принятии решений, касающихся ситуации на востоке Украине.

Фото: AP

Причиной Климкин назвал то, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе; по уставу ООН, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совбезе.

"Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", — заявил глава МИД Украины.

О том, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, говорили уже и на Западе, и даже на самой Украине. Так, ранее начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории страны нет регулярных российских войск. "В настоящее время украинская армия не ведёт боёв с регулярными частями армии России", — сказал генерал.

Позже генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, что российских войск в зоне проведения операции на Донбассе нет, явно вызвав растерянность киевской власти, которая упорно продолжает утверждать, что на территории Донбасса действуют российские силовики.

Недавно президент США Дональд Трамп усомнился в том, что ополченцы Донбасса действуют под контролем России. Свою точку зрения президент США высказал в интервью телеканалу Fox News.

Говорил об этом и Владимир Путин.

"Вопрос, есть или нет наши войска на Украине. Говорю вам прямо: российский войск на Украине нет", — заявил Путин.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия.

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