La Stampa: а не спешите Россию хоронить!

России преждевременно отвели роль страны, переживающей закат. Сейчас она вновь дерзко вернулась в стан сверхдержав. Об этом в своей статье пишет журналист издания La Stampa. Теперь Москве необходимо лишь воспользоваться теми преимуществами, которые есть у нее сегодня.

По мнению автора, Евросоюз, вставлявший палки в колеса России, "трещит по швам". На Ближнем Востоке и в Средиземноморье Россия "достигла потрясающих успехов", и сейчас главное — установить окончательный мир в Сирии.

Еще один вызов — Украина. Там, по мнению журналиста, Путину предстоит очень сложная задача: необходимо не сдаваться и при этом добиваться послабления или снятия режима санкций.

Но самое главное — достигнуть взаимопонимания в США. В этом свете важной станет встреча лидеров двух стран.

"Если Москва и Вашингтон договорятся между собой, всем остальным будет сложно оказывать сопротивление", — пишет автор.

Напомним, ранее американский журнал The American Interest назвал восемь самых могущественных держав. В список попали США, Китай, Япония, Россия, которая опередила на один пункт Германию, Индия, Иран, а замыкает рейтинг Израиль. Что касается РФ, то здесь налицо успехи в дипломатии, отмечает издание.

"Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволяя Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижая Соединённые Штаты", — отмечается в статье.

Кроме того, "Правда.Ру" сообщала о публикации в Liberté Politique. Журналисты говорят, что Россия успешно реализует "новую средиземноморскую политику". По мнению автора статьи, Владимир Путин действовал в несколько этапов. Началось все, по словам журналиста, с воссоединения Крыма с Россией. Вернув Крым, Владимир Путин заложил основы "новой средиземноморской политики" России, однако европейцы не поняли масштаба и значения этого события "из-за своей исторической безграмотности и идеологических и аналитических заблуждений", — подчёркивает автор.

Он добавляет, что сейчас Путин, по сути, "контролирует мир от Крыма до Марокко".

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