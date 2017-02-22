Пока не 84%: в США рекордно выросло число одобряющих Путина

Деятельность российского президента Владимира Путина одобряют 22% жителей США. Такой показатель достигнут впервые с 2003 года. Отрицательно к лидеру нашей страны относятся 72% американцев, говорится в опросе американской общественной организации Gallup.

Фото: AP

Больше всего сторонников Путина среди республиканцев: там ему симпатизируют 32% вместо 20% в 2015 году. В Демократической партии одобрение президенту высказали 10%, что на 5% меньше, чем в 2015 году.

Напомним, в конце января в Америке провели опрос, который показал, что консервативные и религиозные американцы, а также жители "нестоличных" штатов стали лучше относиться к России.

В начале февраля было проведено еще одно исследование. Выяснилось, что каждый пятый житель США считает Россию "союзником" или "дружественным государством".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", издание The National Interest написало статью о том, что в Америке сложилось неверное представление о том, как и насколько Россия угрожает американским интересам. Как говорится в материале, американскому народу следует воспользоваться моментом и задуматься о том, не слишком ли он боится России.

Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". Это порождает ряд проблем, в частности, враждебное отношение общественности США к России ограничивает возможности Вашингтона при выборе гибкого подхода к Москве. Эскалация напряженности в отношениях с Россией не позволяет США эффективно действовать в различных областях.

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