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Источник Правда.Ру

Белый дом: Трамп будет пытаться заключить "сделку" с Россией

Мир

Президента Америки Дональд Трамп будет пытаться заключить с Россией "сделку". Комментарий на этот счет дал пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

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Фото: AP

По словам Спайсера, заключить "сделку" с РФ пытались несколько предыдущих администраций США. Пресс-секретарь отметил, что Трамп ясно дал понять: если у него получится заключить "сделку", то он пойдет на это, если нет, миллиардер в любом случае будет пытаться. Спайсер подчеркнул, что Трамп успешен в переговорах, поэтому, скорее всего, он "способен это сделать".

"Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ (запрещена в России- ред.), борьбе с терроризмом, росту экономики — там, где мы можем найти области (общих) экономических интересов — тогда мы так и сделаем. Над этим мы продолжим работать с Россией", — добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что хотел бы подружиться с Россией, но ему мешают. В том числе, лживые публикации о нашей стране в американских СМИ. Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с РФ. В то же время, по его словам, две ядерные державы — Россия и США — должны практически взаимодействовать.

Как сообщала "Правда.Ру", министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Вашингтон могли бы начать сотрудничество с совместных действий в сирийской Ракке.

Правда, в Пентагоне заявили, что Вашингтон не планирует расширять сотрудничество с Россией в Сирии. Об этом рассказал накануне представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

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